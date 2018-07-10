«التحالف»: أدلة تثبت تورط إيران بدعم الحوثيين

الرياض (وكالات)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، امتلاك قوات التحالف أدلة لوجود خبراء عسكريين أجانب لتدريب أفراد ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتزويدها بمنظومة اتصالات متكاملة، مشيراً إلى تورط تنظيم «حزب الله» الإرهابي في هذا الأمر، وإسهامه في تشغيل مواقع مختلفة للقيادة، والسيطرة بمحافظة صعدة.

وأضاف العقيد المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض أمس، أن قوات التحالف دمرت 5 مواقع منها بعد استهدافها في جبال «مشطب ومران ورازح والمقلق والنوعة».

واستعرض في المؤتمر المستجدات التي تشهدها الحرب ضد الميليشيات والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد بعودة سيطرة الحكومة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة.

وسلط الضوء على الجهود الإغاثية في الداخل اليمني بعد تسبب تلك الميليشيا في تدهور الوضع الإنساني في مختلف المدن والمحافظات اليمنية. وأوضح أن عدد التصاريح التي أصدرها التحالف منذ 26 مارس 2015م إلى 9 يونيو 2018م بلغت 26997 تصريحاً.

وعن العمليات العسكرية في الداخل اليمني، أكد المالكي أن الإنجازات تتواصل، مشيراً إلى الانتصارات المتواصلة للجيش اليمني في عددٍ من الجبهات، على غرار التحرك المستمر في صعدة باتجاه مركز المحافظة، بعد تطهير عدة مناطق في تلك المحافظة.

ولفت الانتباه إلى استخدام ميليشيا الحوثي النساء وتجنيدهن في صفوف المقاتلين، بعد مقتل الأزواج والأبناء، مستغلةً المرأة اليمنية بشعار الثأر للابن أو الزوج، موضحاً أن الميليشيا أهانت المرأة بشكل غير مسبوق، وهذا دليل على همجية الميليشيا وتجاهلها للعرف والقانون الدولي، حيث إنها لم تكتفِ بانتهاك براءة الأطفال، عبر تجنيدهم في صفوفها، بل تنتهك بشكلٍ سافر.

وأشار إلى عدد الصواريخ البالستية والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيا الحوثية منذ بداية الحرب بلغ 158 صاروخاً، و42924 من المقذوفات.