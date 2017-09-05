مقاربات أميركية.. للرخاء والازدهار

نوح سميث*

في أعقاب مسيرة العنصريين البيض ومقتل أحد المحتجين في مدينة تشارلوتسفيل في ولاية فرجينيا، كتب زميلي المعلقُ السياسي تايلر كاون مقالًا رائعاً حول كون هذه الولاية تمثل قصةَ نجاح بخصوص التعددية الثقافية التي تمتاز بها. كما أن فرجينيا، المزدهرة اقتصادياً، تحتضن أيضاً عدداً كبيراً من المهاجرين المنحدرين من مختلف بقاع العالم.

ولاشك أن فرجينيا تستفيد من قربها الجغرافي من العاصمة واشنطن. ولكن هناك ولايات أخرى، مثل نيويورك وكاليفورنيا وتكساس وإيلينوي، حققت نجاحاً اقتصادياً بفضل الثروات التي تزخر بها مدن ضخمة ومتنوعة مثل نيويورك وشيكاغو وهيوستن. وهناك ولايات ذات عدد أقل من السكان مثل داكوتا الشمالية تحقق رخاء وازدهاراً بفضل ما تتمتع به من موارد طبيعية. هذا في حين أن هناك ولايات لا تمتلك أياً من مثل هذه الامتيازات الطبيعية، مثل كارولينا الشمالية ومينيسوتا، ولكنها تحقق تقدماً عبر الاستفادة من تجمعات للتكنولوجيا والتعليم العالي.

غير أن بعض الولايات ما زالت تكافح في الواقع الاقتصادي الجديد. ولابد لهذه الولايات من أن تقوم بتحديث مقارباتها للرخاء والازدهار. والمثال الأول الذي يتبادر للذهن هنا هو ولاية أوهايو. فمعدل البطالة فيها يفوق المعدلَ الوطني بنقطة مئوية واحدة، وقد خلقت وظائف خلال السنوات الأخيرة بوتيرة أبطأ من بقية البلاد. والأدهى من ذلك أن سكان أوهايو باتوا يتقاضون أجوراً أدنى عن العمل الذي يقومون به. فقد كانت الأجور مماثلة لنظيرتها على الصعيد الوطني قبل الركود الاقتصادي الأخير، ولكنها صارت متأخرة عنها منذ ذلك الحين.

وهناك العديد من الأرقام والإحصائيات القاتمة الأخرى التي تؤكد الحالة السيئة لاقتصاد أوهايو. ولكن لماذا يحدث هذا؟ وما الذي يمكن فعله لتصحيح الوضع؟ الواقع أن أياً من هذين السؤالين يمكن الإجابة عنه بشكل أكيد لأنه لا أحد من علماء الاقتصاد يعرف القصة الكاملة لأسباب ازدهار المناطق وتراجعها، ولكن ثمة بعض الأشياء التي ينبغي على أوهايو أن تقوم بها على نحو مختلف.

فأولًا، تُعد أوهايو جزءاً من «حزام الصدأ» -الشريط الممتد من الوسط الغربي إلى الشمال الشرقي الذي يعتمد على الصناعة وقد عرف كساداً كبيراً جراء تقلص دور الصناعة الثقيلة في الاقتصاد. ومثلما يشرح إنريكو موريتي، أستاذُ العلوم الاقتصادية بجامعة كاليفورنيا- بيركلي، فإن المناطق التي تعتمد على خطوط التصنيع باتت تعاني اقتصادياً واجتماعياً خلال العقود الأخيرة، بينما ازدهرت المراكز الاقتصادية القائمة على المعرفة -المدن الكبيرة وأقطاب التكنولوجيا والمدن الجامعية.