الكونجرس ومصير اتفاق «النووي الإيراني»

جوش روجين*

هناك نسق أخذ يتكشف وتتضح ملامحه تدريجياً في أسلوب إدارة ترامب ويتمثل في إعلان المعارضة لأمر تنفيذي من أوباما ثم ترك مسألة التعاطي مع عواقب ذلك القرار للكونجرس. وهذا هو ما فعله الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي مع موضوع الهجرة، وهذا هو ما قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي يوم الثلاثاء أيضاً إنه قد يحدث مع الاتفاق النووي الإيراني.

السفيرة هالي، وأثناء كلمة ألقتها في «معهد المشروع الأميركي» في واشنطن، قدّمت حججاً مفصلة تؤكد أن ترامب سيكون في وضع سليم إنْ هو قرر أن يعتبر أن إيران لا تحترم بنود الاتفاق الذي يحدّ من نشاطها النووي عندما يأتي القرارُ إلى مكتبه مرة أخرى الشهر المقبل. وإذا كانت هالي لا تدعو الرئيس إلى عدم الاعتراف باحترام إيران الاتفاق، كما تقول، فإن العرض الذي قدّمته على مدى ساعة يحدّد بوضوح أسس الدفاع عن مثل هذا العمل.

غير أن هالي أوضحت أنه إذا لم يعترف ترامب باحترام طهران بنود الاتفاق، فإن ذلك لا يعني أيضاً في الضرورة نهاية اتفاق إيران، وإنما يرمي الكرة إلى ملعب الكونجرس فقط. وقالت هالي في هذا الصدد: «إذا لم يعترف الرئيس باحترام إيران للاتفاق، فإن قانون كوركر- كاردن يوضح لنا ما هي الخطوة التالية. إن الخطوة التالية تعود في الأساس إلى الكونجرس»، مضيفة «إن هذا مهم للغاية، ويتم إغفاله كلياً تقريباً. فإذا اختار الرئيس ألا يعترف باحترام إيران للاتفاق، فإن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستنسحب (من الاتفاق)».

هالي كانت تتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني، الذي مرّره الكونجرسُ بعد موافقة إدارة أوباما وبلدان 5 +1 على «مخطط العمل الشامل المشترك» مع إيران.

وينص القانون على إدلاء الرئيس برأيه حيال احترام إيران للاتفاق كل 90 يوماً. وإذا لم يعترف الرئيس بذلك فإن القانون ينص على إجراءات سريعة يستطيع من خلالها الكونجرس إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها في إطار الاتفاق -أو عدم القيام بأي شيء.