كوريا الشمالية.. في النادي الحراري!

جيفري لويس*

لقد سئمت حقاً من قول ذلك. فبعد الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية في سبتمبر 2016، كان واضحاً أن الكارثة قادمة. فقد كانت كوريا الشمالية تتحرك نحو اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات وسلاح نووي حراري لتسليحه. وفي ذلك الوقت كتبت «إذا لم نفعل شيئاً، أعتقد أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية سيزداد خطراً، وسينمو في نهاية الأمر ليشمل إنتاج أسلحة نووية حرارية قوية جداً. وكل هذا سيحدث في وقت أقرب مما تعتقدون».

وفي يوم السبت الماضي، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صوراً للزعيم «كيم جونج أون» وهو يقف إلى جانب ما يبدو أنه سلاح نووي حراري ذو مرحلتين، وقد كان صغيراً بما فيه الكفاية لتسليح أحد صواريخ كوريا الشمالية البعيدة المدى التي يمكن أن تصيب الولايات المتحدة. ولذا، فمن الممكن أن يتظاهر المحللون بأنه كان محشواً بقطع الستايروفوم... ثم حدث انفجار! لقد أجرت كوريا الشمالية أكبر انفجار نووي لها على الإطلاق. وأعلنت أنها قد أجرت اختباراً لسلاح نووي حراري ذي مرحلتين. والسؤال: ما مدى كِبَر القنبلة؟ الجواب على هذا أمر صعب بعض الشيء. فالعلماء يقيسون الانفجارات النووية بنفس المقياس المستخدم لقياس الزلازل -حيث إن درجة اهتزاز الأرض تكون تقريباً هي نفسها. ووفقاً لتقديرات خدمة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة ونظيرتها الصينية، فإن حجم الانفجار بلغ نحو 6.3.

وهذا انفجار كبير حقاً. وقد بلغت درجة انفجار سبتمبر 2016 نحو 5.2 فقط، وحيث إن المقياس لوغاريتمي، فهذا يعني أن الانفجار الأخير أكبر بنحو عشر مرات من انفجار سبتمبر. لقد كان الانفجار من القوة بحيث سجل الماسح الجيولوجي الأميركي حدثاً زلزالياً ثانياً بعد بضع دقائق، ما يبدو أنه انهيار داخل التجويف الناجم عن الانفجار.

وينطوي حساب الانفجار الذي أدى إلى الإشارة الزلزالية على هوامش للتقدير. فهو يعتمد على جيولوجيا موقع الاختبار، ومدى انتشار الموجات الزلزالية المنبعثة من الموقع، وإلى أي مدى كان الانفجار مدفوناً في الصخور. والمعادلات القياسية المتاحة تعطي نتائج مختلفة قليلًا، ولكنها تشير إلى أن الناتج سيكون حوالي بضع مئات كيلوطن طالما أن التقدير يدور حول 6.3.

كما تعتمد هذه الحسابات أيضاً على مكان إجراء الاختبار. وحالياً يبدو أن الاختبار حدث في موقع «بونجي- ري»، ولكن في أي جبل؟ إذا أجرت كوريا الشمالية الاختبار في النفق الجديد الذي اكتشفناه قبل بضع سنوات، فربما يكون مدفوناً بعمق أكبر من الاختبارات الأخرى، ولذا فإنه يبدو أصغر قليلاً مما كان عليه. وإذا كانت قد أجرت الاختبار داخل أحد التجاويف التي أحدثتها الانفجارات النووية السابقة، فربما يساعد هذا على إخفاء مدى كبر حجمه. ويتعين الانتظار حتى يتوصل علماء الزلازل والخبراء النوويون إلى إجابة جيدة بهذا الصدد. ولكن حتى المستويات الدنيا من التقديرات تبقى كبيرة. إنها كبيرة إلى درجة أن الانفجار كان أكبر بكثير من أن يكون ناجماً عن جهاز الانشطار المدمج الذي رأيناه في الصورة مع الزعيم الكوري في العام 2016. فأي نوع من القنابل كان هذا؟ إن مجتمع الاستخبارات الأميركي يصفه بأنه «جهاز نووي متطور». بيد أن هذا نوع من التحوط لأنهم ينتظرون لمعرفة ما إذا كان الاختبار ستصدر عنه أي نويدات (عناصر) مشعة قد تعطي لمحة عن تكوين القنبلة. أما الآن، فكل من يعتمد على بيانات مفتوحة المصدر سيظل يحلل الجهاز في الصور، وقد قالت كوريا الشمالية إن الأمر يتعلق بسلاح نووي حراري ذي مرحلتين. وهذا الشيء يشبه حبة الفول السوداني، وكل جوزة في تجويفها تمثل إحدى مراحل الجهاز. وتمثل الجوزة الكبيرة الانشطار الأساسي، وهي غالباً تعتمد على جهاز تم اختباره العام الماضي، بينما تبدو الجوزة الأصغر مشتقاً كروياً من المواد النووية الحرارية.

ومن الغريب أن نرى كيم جونج أون وهو يقف إلى جوار الرأس النووي. والكوريون الشماليون عادة ما يتباهون، وأنا لا أرى سبباً للشك فيهم. لقد كان الانفجار كبيراً بحيث يبدو ناجماً عن سلاح نووي حراري. وكما ذكرت من قبل، فإن ستة اختبارات نووية كافية لتطوير مثل هذا السلاح. لقد خرج الكوريون الشماليون عن طريقهم لتهديدنا بشأن تأثير النبضات الكهرومغناطيسية، لأنهم يعتقدون أننا نشعر الآن فعلاً بالقلق منهم.

* مدير «برنامج عدم الانتشار في شرق آسيا» في مركز «جيمس مارتن» في مونتيري بأميركا

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»