«جولف مينا» ينطلق من محطة «خور دبي»

دبي (الاتحاد)

تستعد جولة الجولف في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، لانطلاق النصف الثاني من الموسم السابع، وذلك مع إقامة 6 بطولات بداية من يوم الأحد المقبل من بوابة بطولة خور دبي المفتوحة للجولف، بمشاركة كاملة العدد بحضور 120 لاعباً من 26 دولة.

وتشهد البطولة المقبلة مشاركة الأيرلندي الشمالي دارين كلارك راعي الجولة وقائد فريق رايدر الأوروبي العام الماضي، الذي سيتنافس مع اللاعبين الصاعدين الذين تزخر بهم الجولة التي تعد محطة لنقلهم نحو العالمية، بوصفها الوحيدة المصنفة في المنطقة والمانحة لنقاط التصنيف الدولي.

وستكون هذه البطولة واحدة من 6 بطولات في النصف الثاني للموسم وتشمل إقامة بطولات في أبوظبي ودبي وعجمان والكويت، وللمرة الأولى في الأردن، حيث إن الموسم الحالي انطلق في مارس الماضي بإقامة بطولة تأهيلية في المغرب، تلتها 9 بطولات في المغرب أيضاً ورأس الخيمة وتايلاند وجنوب أفريقيا.

وبحسب روزنامة المنافسات يستكمل النصف الثاني بعد التوقف خلال الصيف، بإقامة بطولة خور دبي المفتوحة التي تقام في نادي خور دبي للجولف واليخوت من 11 إلى 13 سبتمبر، ثم بطولة سيتيزن كلاسيك في نادي إلس للجولف في مدينة دبي الرياضية من 18 إلى 20 من الشهر نفسه، على أن تقام من 25 إلى 27، بطولة جولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة في نادي ياس لينكس.

وتتوجه الجولة للمرة الأولى نحو الأردن، وتحديداً إلى مدينة العقبة، لإقامة بطولة أيلة للجولف في نادي أيلة للجولف من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل، ثم تقام بطولة صحارى الكويت في نادي صحارى للجولف في العاصمة الكويتية من 16 إلى 18 من الشهر نفسه.

وسيكون ختام الجولة للمرة الأولى في نادي الزوراء للجولف في عجمان، وذلك من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، وهي البطولة التي سيتم فيها تتويج الفائزين بصدارة الترتيب العام ومنح بطاقات الدعوة للمشاركة في البطولات الدولية الكبرى.

وتعد الجولة التي انطلقت بفكرة ومبادرة إماراتية نحو نشر وتطوير اللعبة وتعزيز مستويات اللاعبين العرب تحديداً، الوحيدة المعتمدة على مستوى المنطقة من قبل الجهات الدولية المانحة لنقاط التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وبحسب القائمة يتصدر الترتيب العام حالياً الإنجليزي جايمي إلسون بمجموع 16.871 نقطة حققها بمشاركته في البطولات التسع الماضية، ويأتي خلفه مواطنه لوك جوي بمجموع 16.420 نقطة، ثم الإنجليزي أندرو مارشال ثالثاً بمجموع 14.673 نقطة، وفي المركز الرابع السويدي فريدريك فروم برصيد 12.534 نقطة، فيما حقق المغربي أحمد مرجان أفضل النتائج العربية وهو يتصدر ترتيب جائزة هيئة الشيخ مكتوم المخصصة للاعبين العرب بمجموع 7500 نقطة، وتتيح جولة دول مينا، المجال لمتصدري الترتيب في نهاية الموسم بالمشاركة في العديد من البطولات العالمية، منها بطولة دبي ديزرت كلاسيك التي تقام في نادي الإمارات للجولف، في إطار الجولة الأوروبية للجولف.