فيلبس «القرش الأبيض» في الإمارات

دبي (الاتحاد)

يلتقي السباح الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس مع عشاق السباحة يوم الاثنين المقبل في دبي، وذلك خلال احتفالية «أندر آرمور» لافتتاح المتجر الرئيس المتخصص في مول دبي. واحتفاءً بالمناسبة قام فيلبس، بإطلاق مسابقة للرياضيين الواعدين وهواة اللياقة البدنية بالإمارات تحت عنوان «تحدي أندر آرمور للياقة البدنية»، وستقام هذه الفعالية التي تستمر ليوم واحد، يوم الأحد المقبل في «دبي مول»، حيث ستشهد فوز فريق من الرجال وفريق من السيدات وفريق مختلط برعاية لعام واحد من «أندر آرمور» وتذاكر من فئة الشخصيات المهمة لحضور لقاء حصري مع مايكل فيلبس الرياضي الأكثر فوزاً بالميداليات الأولمبية على مر التاريخ.

وتتم استضافة التحدي على حلبة دبي للتزلج في «دبي مول»، حيث سيشهد المشاركون اختباراً حقيقياً لقدراتهم مع سلسلة من جولات واختبارات اللياقة المرهقة التي تشمل الجري والتجديف وركوب الدراجات الهوائية والرفع المتكرر للكرة الحديدية.

وتدفع هذه المسابقة بقدرات المشاركين إلى أقصى حدودها، فيما يخوضون مجموعة من التمارين القائمة على وزن الجسم والحركات المنفذة على الأجهزة، إلى جانب التمارين التفاعلية المصممة لاختبار القوة والقدرة البدنية والوظائف الإدراكية، سعياً للفوز بالمركز الأول.

ويعتبر فيلبس الملقب بالقرش الأبيض من أبرز الأساطير الرياضية على مر التاريخ، وصاحب الرقم القياسي في عدد الميداليات الذهبية الأولمبية، حيث حصل على 28 ميدالية أولمبية، منها 23 ميدالية ذهبية وثلاث فضيات، وبرونزيتين، وذلك خلال مشاركته في الألعاب الأولمبية أعوام 2004 و2008 و2012 و2016.