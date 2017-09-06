إيطاليا تسيطر على مونديال الرماية

حسن رفعت (موسكو)

سيطر المنتخب الإيطالي لرماية الأطباق على بطولة العالم بعد أن زاد رصيده من الميداليات في نهاية اليوم الخامس إلى 11 ميدالية منها ست ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وميداليتان برونزيتان ليغرد خارج السرب منفردا بالصدارة بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية لفرق الرجال في مسابقة الأطباق المزدوجة من الحفرة «الدبل تراب» والميدالية الفضية للفرق في مسابقة الدبل تراب للشباب، وذلك ضمن منافسات بطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو والتي تختتم الأحد المقبل ببطولة الزوجي المختلط لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت».

وتشير كل الحسابات إلى اقتراب المنتخب الإيطالي من حسم اللقب رغم أنه لا يزال التنافس قائما على الفوز بـ 15 ميدالية أخرى موزعة على خمس مسابقات هي رجال الإسكيت والسيدات والشباب والشابات والزوجي المختلط، حيث إن لمنتخب إيطاليا فرصة للفوز بأربع ميداليات على الأقل من الميداليات الـ 15 إن لم يكن أكثر لأن الفارق بينه ونظيره الإسترالي صاحب المركز الثاني شاسع والذي حصد أربع ميداليات منها ذهبيتان فقط وميدالية واحدة من الفضة ومثلها من البرونز، كما أن روسيا صاحبة المركز الثالث جمعت أربع ميداليات منها ذهبية واحدة وميداليتان فضيتان وبرونزية واحدة.

وكان المنتخب الإيطالي الذي يضم كلا من دانييل دي اسبجينو وانطونيو باريللي والكسندرو شانيس قد توج بذهبية الرجال محققا 418 طبقا وبفارق طبقين عن الوصيف المنتخب الصيني صاحب الفضية وثلاثة أطباق عن روسيا صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

واحتل المنتخب البريطاني المركز الرابع برصيد 414 طبقا ثم الهندي خامسا برصيد413 طبقا ثم الكويتي سادسا برصيد 399 طبقا وهي نتيجة غير متوقعة ثم مالطا سابعا برصيد 393 طبقا ثم منتخبنا ثامنا برصيد 391 طبقا ثم كوريا الجنوبية تاسعا برصيد 377 طبقا ثم جواتيمالا برصيد 367 طبق ثم باكستان برصيد 337 طبقا.

وفي فردي الرجال توج الروسي فاتيلي فيكوف بطلا ونال الذهبية برصيد 68 طبقا بعد صراع ماراثوني من الرامي الهندي انكور ميتال «66 طبقا» المتصدر للبطولة من البداية ليحصل على الميدالية الفضية وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الصيني هيو ينيان برصيد 50 طبقا بينما حل في المركز الرابع البريطاني ماثيو فريش برصيد 42 طبقا والإيطالي انتونيو باريللي خامسا برصيد 32 طبقا ومواطنه دانييل دي اسبجينو سادسا برصيد 22 طبقا.

ولم يحالف التوفيق رماتنا الثلاثة التوفيق حيث حقق خالد الكعبي 134 طبقا وسيف الشامسي 132 طبقا ويحيى المهيري 125 طبقا.

وحصد المنتخب الهندي المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الشباب برصيد 401 طبق وتلاه منتخب إيطاليا في المركز الثني ونال الميدالية الفضية برصيد 389 طبقا ثم منتخب الصين ثالثا ونال الميدالية البرونزية برصيد 387 طبقا.

وفي الفردي نال الميدالية الذهبية الهندي اهفار ديزفي برصيد 50 طبقا، وجاء البريطاني جيمس داليكان ثانيا برصيد 49، ونال الميدالية الفضية بينما ذهبت الميدالية البرونزية للصيني ينج كي برصيد 46 طبقا.