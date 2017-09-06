«فريق أبوظبي» يتوجه إلى كامبيوني

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت مساء أمس بعثة فريق زوارق أبوظبي للفورمولا - 2 متوجهة إلى مدينة كامبيوني الإيطالية للمشاركة في الجولة الرابعة لبطولة العالم والتي يتصدر من خلالها زروق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، برصيد 32 نقطة، ويحل خلفه ثانياً السويدي بيري لوندن برصيد 20 نقطة.

ويرأس البعثة سالم الرميثي، وتضم المتسابقين راشد القمزي، ومحمد المحيربي، وناصر الظاهري وماجد المنصوري راديو مان، بالإضافة إلى الوفد الإعلامي للفريق.

وتعهدت البعثة إلى سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بأن تقدم الأفضل، وتسعى للتميز في هذه الجولة، كما وعدت سموه بمحاولة الوصول للمراكز الأفضل، والتركيز على الدفاع عن الصدارة، وتحقيق الحلم بأن يفوز بلقب الموسم للمرة الأولى في هذه البطولة.

وكانت الجولة الأولى من البطولة قد أقيمت في مدينة كوناس الليتوانية، حيث حقق من خلالها الفريق عبر زورق 35 المركز الأول، وألغيت الجولة الثانية التي كان مقرراً إقامتها في في مدينة أنتورب البلجيكية بسبب سوء الأحوال الجوية، وحقق زورق أبوظبي 36 المركز الثالث في الجولة الثالثة والتي أقيمت في تونسبرج النرويجية.