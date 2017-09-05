«الموهوبين» حلم «الشارقة الرياضي» لأولمبياد 2024

أسامة أحمد (الشارقة)

رفعت لجنة الألعاب الفردية بمجلس الشارقة الرياضي تصورها الخاص بمشروع رعاية الموهوبين إلى مجلس الإدارة لمناقشته واعتماده في اجتماع المجلس المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، والذي يشتمل على تعريف معنى الموهوب وبرنامج الموهوبين خلال المرحلة المقبلة والحوافز التشجيعية الخاصة بهم والمعسكرات الخارجية، ومتابعة دراسة الطلبة منهم والتنسيق مع الأهالي في أوقات التدريب، والكشف الدوري للاعبين بمركز الطب الرياضي، من أجل أن يحقق المشروع الأهداف المنشودة والتي تصب في مصلحة الألعاب الفردية بالإمارة الباسمة ومنتخباتنا الوطنية.

وأوضح سلطان اليحيائي عضو المجلس، رئيس اللجنة: المشروع يمثل حلم المجلس ورياضة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية 2024، وكشف أن الخبير التونسي سليم والذي تعاقد معه المجلس يتابع الموهوبين في أنديتهم لأجل انتقاء أبرزهم للانضمام لهذا المشروع الحيوي المهم، وخصوصاً أن القائمة الحالية تضم أكثر من 70 موهوباً في الألعاب المختلفة منها القوس والسهم والشطرنج، ألعاب الدفاع عن النفس، الكاراتيه، الجودو، ألعاب القوى وغيرها، ونتطلع أن يحقق المشروع جميع الأهداف التي أقيمت من أجله.

وقال: القائمة تضم أيضاً لاعبين من أصحاب الهمم من أجل أن يواصل لاعبو هذه الشريحة المهمة في مجتمعنا النجاحات، وبالتالي ترك بصمة جديدة في المحافل القارية والدولية.

وأشار اليحيائي إلى أن المجلس برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي يولي المشروع اهتماماً كبيراً لتوفير جميع مقومات النجاح للاعبين الذين تم اختيارهم، وتهيأت الظروف المثالية التي تساعدهم لتفجير طاقاتهم خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.

وتابع: الهدف الأساسي من إطلاق المشروع في «الإمارة الباسمة» يتمثل في الحصول على الميدالية الأولمبية، وخصوصاً أن الألعاب الأخرى تملك مقومات الوصول إلى منصات التتويج على الصعد كافة.

وأضاف: المرحلة المقبلة تتطلب جهداً كبيراً من اللاعبين لأجل مضاعفة الجهد، حتى تقطف رياضة الإمارات بصورة عامة ثمار المشروع بحصد نتائج إيجابية تؤهلها للوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية.

وأوضح: «لجنة الألعاب الفردية بالمجلس تولي جميع الألعاب اهتماماً كبيراً وحتى الرياضات غير الأولمبية، في ظل الاستراتيجية الموضوعة من المجلس، حتى تحقق المرحلة المقبلة التميز الذي ننشده في الألعاب الأخرى».

وأشار اليحيائي إلى أن الأندية تعد بكل المقاييس الشريك الأصيل مع اللجنة من أجل الوصول إلى العناصر البارزة في جميع الملاعب لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب للألعاب الفردية بتحقيق حلمه ببلوغ منصات التتويج القارية والدولية وفق النهج المرسوم.