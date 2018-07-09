صيني يبتلع 50 قرن فلفل خلال دقيقة

نينغشيانغ (الصين)(أ ف ب)

فاز صيني جسور بالمسابقة السنوية لأكل الفلفل من خلال التهام ما لا يقل عن 50 قرن فلفل خلال ما يزيد بقليل عن دقيقة من الوقت، والفائز هو تانغ شوايهوي الذي نال قطعة ذهب من 24 قيراطاً.

وتندرج هذه المسابقة في إطار مهرجان الفلفل الذي ينظم هذه الفترة للسنة الثانية، ويقام في مدينة ملاه في نينغشيانغ في مقاطعة هونان الوسطية المعروفة بمأكولاتها حارة النكهة، وتعين على المشاركين ابتلاع 50 قرن فلفل من الأشد حراً في أسرع وقت ممكن، وذلك تحت إشراف أطباء عدة. وأنهى تانغ طبقه في خلال 68 ثانية وسط طقس حار جداً إلى جانب المشاركين الآخرين الذين تنافسوا في حوض تملأه المياه وقرون الفلفل. وقالت صن مينيينغ إحدى العاملات في مدينة الملاهي «التهمها بسرعة فائقة وبالكاد كان المشرف على المسابقة قد أنهى كلامه».

ومطبخ مقاطعة هونان معروف بأطباقه المتبلة بالفلفل الحار وهو من أبرز المطابخ الصينية إلى جانب المأكولات التقليدية في سيتشوان وغوانغجو، ويستمر مهرجان الفلفل حتى نهاية أغسطس وتنظم في إطاره مسابقات بوتيرة يومية.