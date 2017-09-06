«اسبح في جامعة نيويورك أبوظبي» مبادرة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، إطلاق فعالية «اسبح في جامعة نيويورك أبوظبي» في إطار مبادرة «أكتف لايف» من «ضمان»، والتي تعتبر الفعالية الأولى المتخصصة بالتشجيع على ممارسة رياضة السباحة بشكلٍ دوري.

وتقام الفعالية السبت المقبل، ويأتي إطلاقها ضمن جهود «ضمان» الرامية للارتقاء بمستوى الصحة واللياقة البدنية وتبني المجتمع نمط حياة صحياً ونشطاً.

وقال الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: الفعالية تقام ضمن مبادرة «أكتف لايف»، حيث إن هذه الفعاليات تعد منصة مفتوحة ومتكاملة تستهدف جميع أفراد المجتمع للمشاركة، بغض النظر عن مستوى لياقتهم البدنية وخبراتهم الرياضية في أي من المجالات.

وأشار إلى أهمية السباحة في تعزيز ورفع مستوى حرق السعرات الحرارية وتفادي الضغط الزائد على المفاصل، وأضاف: «نؤكد في ضمان على المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا تجاه توفير نمط حياة صحي ونشط في الإمارات، حيث أسهمت مبادرة أكتف لايف في تعزيز ودعم رسالتنا، إذ نجحت فعاليتها في تقديم منصة رياضية مشوقة وتفاعلية ضمن منشآت عالمية المستوى، إلى جانب تزويد المشاركين بنصائح مهمة في مجال التغذية والصحة».

من جانبه قال بيتر ديس، مساعد العميد لشؤون الطلبة ومدير ألعاب القوى لدى جامعة نيويورك أبوظبي: نحن فخورون بشراكتنا مع المبادرة لاستضافة هذه الفعالية بشكل دوري لجذب شريحة واسعة من المجتمع وتزويدهم بخيار إضافي مناسب ومشوق إلى جانب المبادرات الأخرى القائمة، ونتطلع قدماً للترحيب بالمشاركين الراغبين في الاستفادة من مرافقنا المتخصصة برياضة السباحة والتي جرى تصميمها وتشييدها وفق أعلى المعاير العالمية.