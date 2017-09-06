الشامسي وصيف «الشطرنج السريع»

العين(الاتحاد)

أحرز حمد الشامسي لاعب المنتخب ونادي العين للثقافة والشطرنج المركز الثاني في منافسات الشطرنج السريع، ضمن بطولة غرب آسيا للشباب التي تستضيفها العاصمة السيرلانكية كولومبو، وتختتم الاثنين المقبل وسط مشاركة 8 من لاعبي النادي ضمن المنتخب الذي يخوض لاعبوه اليوم منافسات الشطرنج الخاطف.

وأعرب حمد الشامسي عن سعادته بتحقيق مركز الوصيف، وقال: أتمنى تحقيق المزيد في هذه البطولة في منافستي الشطرنج الكلاسيكي والخاطف، وسأبذل كل جهدي من أجل تحقيق المزيد من الألقاب في هذه البطولة القوية لكي أسعد زملائي والمنتخب والنادي، وأرفع شعار الدولة في المنصات».

ومن جانبه، أكد سعيد البلوشي عضو مجلس إدارة رئيس بعثة النادي المشاركة في البطولة العزم على تقديم الأفضل الذي يُشرف الدولة ويرفع راياتها في المنصات، مشيرا إلى أن المشاركة مفيدة من كل النواحي لأبطال النادي من العناصر الشابة الذين يعول عليهم النادي كثيراً في حمل الراية في المستقبل.

وأضاف: سعيد برئاسة أول بعثة بعد انضمامي لمجلس إدارة النادي، ونسعى في المجلس الجديد لتكملة المشوار الذي بدأته المجالس السابقة، وجعلت من اسم النادي رمزاً للبطولات المحلية والخارجية، وما إنجازات اللاعبين في بطولة الإمارات للفئات العمرية المختلفة إلا حصاد ما أنجز من عمل كبير في الفترة السابقة.

وتابع: مشاركتنا في هذه البطولة القوية من أجل تحقيق الألقاب للاعبينا وتوفير فرصة الاحتكاك بمدارس متنوعة، بما يمكنهم من رفع تصنيفهم وتطوير أدواتهم ومهاراتهم الفنية لذلك رأينا المشاركة بعدد كبير نسبياً لإتاحة الفرصة لهم ومكافأتهم على العمل الكبير الذي قدموه في بطولة الإمارات الموسم الماضي».