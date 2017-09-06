ردوفان يقود طائرة الجزيرة في الموسم الجديد

أسامة أحمد (دبي)
أكملت شركة الجزيرة للألعاب الرياضية اتفاقها مع المدرب السلوفيني ردوفان قازيز لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة الذي وصل إلى العاصمة لتوقيع العقد خلفاً للنرويجي ديروس، لتحسم ملف الجهاز الفني واللاعب الأجنبي أيضاً بالتعاقد مع الجزائري شيخي عميد اللاعبين الأجانب. وأسندت الشركة مهمة إداري الفريق الأول إلى سلطان الواحدي لاعب الفريق السابق.
وتسعى الشركة هذا الموسم لعودة الفريق إلى منصات التتويج وفق النهج المرسوم من الجهاز الفني الجديد، خصوصاً أن «فخر أبوظبي» لم يحقق النتائج المرجوة في الموسم الماضي لتفاوض الجهاز الفني واللاعب الأجنبي على نار هادئة، حتى تحقق اللعبة ما يصبو إليه كل منتسب إلى اللعبة في ظل الاهتمام الذي تجده من الشركة.
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ويستهل «فخر أبوظبي» مشواره في الدوري بمواجهة النصر بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في أبوظبي، على أن يلاقي بني ياس في الأسبوع الثاني.
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ويُشار إلى أن كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ستدشن الموسم 22 سبتمبر الجاري، على أن ينطلق الدوري 10 نوفمبر المقبل.