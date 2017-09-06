38 لاعباً و10 لاعبات يمثلون الجزيرة في النسخة الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم لاعبو الجو جيتسو بنادي الجزيرة استعداداتهم للمشاركة في بطولة عجمان الدولية التي تنطلق غداً، ويمثل الفريق 38 لاعباً و10 لاعبات في مختلف الأوزان والأحزمة.

وأكد محمد حسن السويدي، رئيس شركة الجزيرة للألعاب الفردية، أن الفريق أصبح جاهزاً للمنافسة في بطولة عجمان، بعد أن خضع لتدريبات مكثفة طوال الفترة الأخيرة تحت إشراف الجهاز الفني، وحضور لافت من مشجعي اللعبة وأولياء الأمور الذين يتابعون أبناءهم ويوفرون لهم الدعم المطلوب، خصوصاً بعد أن فاز الجزيرة بلقب أفضل نادٍ في الدولة للعام الثاني على التوالي الموسم الماضي، وأيضاً بعد المشاركة الناجحة وتصدره لكل الأندية في عدد الميداليات بجولة طوكيو جراند سلام التي أقيمت يوليو الماضي.

وأضاف: يتطلع لاعبونا للصعود لمنصات التتويج كما هي العادة ورفع اسم «فخر أبوظبي» عالياً، وقال: يشرف على تدريب الفريق المدرب العالمي إديلسون بيتا ومساعده الأردني وسام محمد، وهذا يسهم في إكساب هؤلاء الأبطال المهارات والفنيات والخبرات.

وتابع: أحرص على حضور ومتابعة التدريبات والتحدث للاعبين واللاعبات والجهاز الفني لتحفيزهم على أمل حصد الميداليات والحفاظ على الصدارة في اللعبة، مع التأكيد لهم أن الصعود للقمة صعب، وأن البقاء عليها أصعب.

وتوجه السويدي بالشكر إلى اتحاد اللعبة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، على تشجيعه ودعمه للأندية، وتوفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين من حيث البطولات المنافسات والبرامج التدريبية والمشاركات الخارجية، ونحن نفخر بكل إنجاز دولي يتحقق في هذا السياق، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل باحترافية، ونتمنى أن تكون نموذجاً يحتذى به من كل الاتحادات الأخرى بالدولة.

وأوضح: «النادي بصدد افتتاح صالة خاصة بتدريب فريق السيدات الأسبوع المقبل، وقد تم تجهيزها بكل المستلزمات الخاصة باللعبة وبما يليق بسمعة وإنجازات فخر أبوظبي».

من جانبه، عبر عبيد الكعبي، قائد فريق الجزيرة والحكم الدولي، عن ثقته بقدرة اللاعبين على اعتلاء منصات التتويج، على ضوء الجهود التي يبذلونها في التدريبات والخبرة التي يملكونها والتي قادتهم لتحقيق الكثير من الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية.