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تندرج ضمن التصنيف العالمي للاتحاد

«دولية عجمان» لمحترفي الجوجيتسو على خط الانطلاق
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تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017

عجمان (وام)

 تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أعلن اتحاد الجو جيتسو عن استكماله للاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة عجمان الدولية للمحترفين لتقام غدا والسبت في مركز شباب عجمان.

وتندرج البطولة ضمن أجندة الموسم الرياضي للاتحاد وتصنيفه العالمي، وسلسلة التصفيات المؤهلة لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، حيث فتحت البطولة أبوابها أمام جميع الفرق المحلية والعالمية للمشاركة بغض النظر عن مستوى كفاءة الرياضيين، وفئاتهم العمرية، أو مهاراتهم في المواجهات.

وتأتي البطولة لتؤكد التزام الإمارات بتنظيم واستضافة أفضل البطولات العالمية المخصصة للعبة، ولتثبت مدى تأصل هذه الرياضة في الدولة باعتبارها عاصمة للجو جيتسو.

وتسلط الدورة الثانية من البطولة الضوء على مكانة عجمان كمركزٍ واعد للعبة وفق أعلى المستويات العالمية، عبر استضافتها للعديد من الرياضيين الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهارة في الجو جيتسو، ومن مختلف الفئات العمرية.

وتشهد البطولة ارتفاعاً ملموساً في نسب المشاركة إثر استقطابها العديد من الأندية، من بينها، الجزيرة، والعين، والوحدة، وعجمان، والإمارات. ... المزيد
     
 

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