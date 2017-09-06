محمد يوسف: انتظرت قرار «الملك» حتى اليوم الأخير

مراد المصري (دبي)

أكد محمد يوسف حارس النصر، أنه عاش فترة صعبة قبل انتقاله من الشارقة إلى ناديه الجديد، حيث أثيرت أقاويل كثيرة خلال تلك الفترة.

وجاء حديث محمد يوسف بعد أن تحول خلال الأشهر الماضية إلى حكاية مثيرة، ما بين تأكيدات من إدارة الشارقة عن قيامه بتجديد العقد، وبين عدم الإعلان الرسمي، قبل أن يقرر الانضمام إلى صفوف النصر.

وأوضح محمد يوسف أن الكلام الذي أثير حوله فيما يتعلق بمطالباته المالية أمر مبالغ فيه، وقال: المال لم يحدد وجهتي، من تكلم عني بهذه الطريقة يجب أن يعلم جيداً أنني لاعب حر منذ شهر يناير الماضي، حيث كنت قادراً على التفاوض مع أي نادٍ منذ دخولي فترة الشهور الستة، ورغم ذلك انتظرت قرار الشارقة طوال تلك المدة، وبعد انتهاء عقدي في نهاية الموسم انتظرت أيضاً في فترة الانتقالات الصيفية، حتى اليوم الأخير حينما أبلغتني إدارة النادي عدم الرغبة في التعاقد معي.

ويضيف محمد يوسف: كان طبيعياً أن أبحث في العروض الأخرى، واخترت الانضمام إلى النصر الذي يمتلك مشروعاً واضحاً ومشجعاً، وأسعى لإكمال مسيرتي بنفس الطموحات، لتحقيق أفضل النتائج وإسعاد الجماهير التي استقبلتني بحرارة.