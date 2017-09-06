جابريل يخضع لجراحة ناجحة في العين

العين (الاتحاد)

خضع البرازيلي فرناندو جابريل، لاعب حتا لعملية جراحية ناجحة بمستشفى العين، وذلك بعد أن تعرض لكسر مضاعف في عظمة الكتف خلال مباراة فريقه أمام العين، ضمن الجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وكان جابريل أحد نجوم المباراة حيث سجل هدف فريقه الثاني عبر صاروخية من ركلة حرة ثابتة، ولكن تم استبداله في الدقيقة «61» من عمر المباراة، ونقله مباشرة من ملعب المباراة إلى مستشفى العين.

وأكد دكتور باسل مسعود، استشاري جراحة العظام والحوادث، الذي أجرى العملية الجراحية، أن الإصابة تطلبت تدخلا جراحيا عاجلا لتثبيت الكسر بشريحة تيتانيوم، وذلك اتساقاً مع أحدث المعايير الطبية المتبعة دولياً، موضحاً أن اللاعب يحتاج من أربعة إلى ستة أسابيع، حتى يعود للملاعب مجدداً.

ومن جانبه أعرب محمد عبيد «حماد»، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، عن أمنياته الصادقة للاعب بالعودة السريعة إلى الملاعب، ممتدحاً في الوقت نفسه جهود شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التي قامت بتشكيل فريق طبي متكامل لمتابعة حالة اللاعب قبل وصوله إلى مركز الحوادث، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاجية المتعارف عليها عالمياً بعد تقييم الحالة بصورة شاملة.

وأكمل: نفخر بالجهود التي ظلت تبذلها شركة «صحة» وكوادرها الطبية والتكنولوجيا العلاجية المتطورة بالإضافة للإمكانيات العالية، والتجهيزات الممتازة لغرف العمليات المجهزة وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

من ناحيته امتدح علي محمد عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا ورئيس شركة كرة القدم، الوقفة اللافتة والتعاون الرائع الذي أظهره نادي العين، مؤكداً: ليس غريباً على العين صاحب المواقف المشرفة ما وجدناه من الجميع قبل وأثناء وبعد انتهاء المباراة، وحرصهم على الاطمئنان على اللاعب، منذ أن تم نقله للمستشفى وحتى مغادرته مدينة العين.