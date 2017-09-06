عجمان يبحث عن مهاجم من «طراز خاص»

عماد النمر (عجمان)

تتواصل الاستعدادات في قلعة عجمان، استعداداً لخوض غمار منافسات الموسم الجديد، بعد عودة الفريق إلى دوري الخليج العربي للمرة الثالثة عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، ويخوض الفريق تدريبات يومية تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي، وسط اهتمام إداري وجماهيري كبير، حيث يتطلع الفريق لأن يثبت أقدامه في عالم المحترفين.

ويوجد خليفة الجرمن رئيس شركة عجمان لكرة القدم بصفة شبه يومية في تدريبات الفريق، كذلك يوجد معظم أعضاء المجلس، وذلك لمتابعة استعدادات الفريق.

وخاض عجمان مباراة ودية مع الوصل الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل السلبي، وقف فيها المدرب أيمن الرمادي على جاهزية لاعبيه، كما بدأت ملامح التشكيلة في الظهور بالتدريبات اليومية، حيث يلعب الفريق يومياً تقسمية بين التشكيلة الأساسية والاحتياطية، وقدم الفريق الأساسي إمكانات جيدة رغم عدم اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، وينتظر الجهاز الفني عودة لاعب وسط الفريق الأوزبكي عزيز بك حيدروف للمشاركة مع الفريق، بعدما شارك مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية أمام الصين وكوريا الجنوبية، ويعول الجهاز الفني كثيراً على وجود حيدروف بالتشكيلة الأساسية كونه قادراً على ضبط خط الوسط؛ نظراً لإمكاناته الفنية وخبرته الكبيرة بدوري الإمارات.

ويمتلك عجمان مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين في خط الوسط يأتي على رأسهم كابتن الفريق جاسم علي، وبكاري كونيه، إضافة لعبد الله مال الله، ومحمد هلال وعلي خمس، وليد خالد ومحمد الخديم وحسين عبدالرحمن، وسيعلن عجمان خلال اليومين المقبلين عن اللاعب المحترف الرابع، حيث يتفاوض حالياً مع أكثر من لاعب في خانة المهاجم الصريح، وأكد الجهاز الفني للفريق ضرورة أن يكون اللاعب بمواصفات عالية، ويكون إضافة كبيرة لهجوم الفريق خلال الموسم الجديد.