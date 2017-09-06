عجمان يبحث عن مهاجم من «طراز خاص»

عماد النمر (عجمان)
تتواصل الاستعدادات في قلعة عجمان، استعداداً لخوض غمار منافسات الموسم الجديد، بعد عودة الفريق إلى دوري الخليج العربي للمرة الثالثة عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، ويخوض الفريق تدريبات يومية تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي، وسط اهتمام إداري وجماهيري كبير، حيث يتطلع الفريق لأن يثبت أقدامه في عالم المحترفين.
ويوجد خليفة الجرمن رئيس شركة عجمان لكرة القدم بصفة شبه يومية في تدريبات الفريق، كذلك يوجد معظم أعضاء المجلس، وذلك لمتابعة استعدادات الفريق.
|
|
ويمتلك عجمان مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين في خط الوسط يأتي على رأسهم كابتن الفريق جاسم علي، وبكاري كونيه، إضافة لعبد الله مال الله، ومحمد هلال وعلي خمس، وليد خالد ومحمد الخديم وحسين عبدالرحمن، وسيعلن عجمان خلال اليومين المقبلين عن اللاعب المحترف الرابع، حيث يتفاوض حالياً مع أكثر من لاعب في خانة المهاجم الصريح، وأكد الجهاز الفني للفريق ضرورة أن يكون اللاعب بمواصفات عالية، ويكون إضافة كبيرة لهجوم الفريق خلال الموسم الجديد.