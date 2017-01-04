عفراء السويدي.. بطلة دولية بلمسة إماراتية

دبي (الاتحاد)

أكدت الفارسة الإماراتية عفراء السويدي أنها بطلة إماراتية لا يشق لها غبار من خلال الانتصارات العديدة التي حققتها على الساحة المحلية والمحافل الدولية في سباقات القدرة، إذ توجت على صهوة الجواد «كاساللو» لإسطبلات الريف بطلة لأول نسخة من سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور للقدرة للسيدات لمسافة 90 كلم، الذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في 2009، مسجلة زمن إجمالي بلغ 3:14:29 ساعة، بمعدل سرعة إجمالي 77. 27 كم في الساعة.

وانتزعت الفارسة عفراء السويدي المركز الأول لسباق سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم لقدرة السيدات لمسافة 90 كلم، الذي أُقيم بمدينة دبي للقدرة الدولية بسيح السلم 2010، على صهوة الجواد «تراجانو»، لإسطبلات الريف، مسجلة زمناً قدره 3:14:38 ساعة،

وتوجت الفارسة عفراء على صهوة «أورلاندو» لإسطبلات الاتحاد بطلة لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للقدرة للسيدات لمسافة 90 كلم الذي أقيم بميدان قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة 2013، بمشاركة 71 فارسة من الإمارات ودول الخليج والدول العربية بزمن قدره 03:08:38 ساعة وبمعدل سرعة 28,62 كلم/‏‏ ساعة.

وتمكنت الفارسة عفراء الفائزة بسباق الفردي من قيادة فريق الإمارات للسيدات للقب الفرق إلى جانب الفارسات آية عبد الرضا، وعلياء الخفاجي، وعائشة الرميثي، إلى جانب فوز فريق الإمارات التاريخي بأول بطولة للفرق في أوروبا تقام على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات للقدرة في إيطاليا.