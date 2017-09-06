«شباب الأهلي - دبي» يستبعد توماس وموسى سو

منير رحومة (دبي)

سجل نادي شباب الأهلي- دبي 27 لاعباً في صفوف الفريق، بكشوف اتحاد الكرة ولجنة دوري الخليج العربي، استعداداً للموسم الجديد، وهم: ماجد ناصر، وسيف يوسف، وحسن حمزة، وجمال إسماعيل، وماخيت ديوب، وعبد العزيز هيكل، ووليد عمبر، وحبيب الفردان، ووليد عباس، وسعيد أحمد، وعبد العزيز صنقور، وماجد حسن، وإسماعيل الحمادي، وخميس إسماعيل، وسالمين خميس، ومحمد سبيل، ومحمد إسماعيل، ووليد حسين، ومانع محمد، ومحمد مرزوق، وحسن إبراهيم، وداوود علي، وجاسم سالم، ومحمد جمعة، وراشد حسن، وماجد أحمد، وفيصل يوسف. على أن تتم إضافة بعض الأسماء الأخرى بعد اكتمال تجهيز الوثائق الرسمية مثل المالدوفي لوفانور.

واستبعد الجهاز الفني لـ«شباب الأهلي - دبي» الأرجنتيني توماس دي فينسينتي من القائمة، بناء على توصية المدرب الروماني كوزمين بعد تقييم أداء ومستوى اللاعب خلال الفترة الماضية.

وطلب كوزمين من إدارة النادي البحث عن لاعب أجنبي جديد بمواصفات عالية في خط الوسط، لتعويض رحيل البرازيلي ريبيرو صانع الألعاب. كما استبعد الجهاز الفني أيضاً السنغالي موسى سو، بسبب وجود لوفانور وماكيتي ديوب، وعدم حاجة الفريق إلى أجنبي آخر في الخط الأمامي، خاصة أن هذا اللاعب لم يظهر رغبة حقيقية في الانضمام إلى صفوف «شباب الأهلي - دبي» بعد انتهاء إعارته إلى فريق فنربخشه التركي.

على جانب آخر يواصل «شباب الأهلي - دبي» الاستعداد لمباراته الأولى أمام الوحدة غداً، في مسابقة كأس الخليج العربي، وسط حرص كبير من الجميع على الظهور بمستوى مميز، وتقديم أداء يليق بالنجوم الذين تضمهم الأندية الثلاثة التي اندمجت في الكيان الرياضي الجديد. وبانضمام اللاعبين الدوليين اليوم، تكتمل صفوف الفريق، ما يتيح الفرصة أمام الجهاز الفني لاختيار التشكيلة الأنسب لخوض أول مباراة في مسيرة الفريق الجديد.