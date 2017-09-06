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«الإمبراطور» كامل العدد أمام دبا الفجيرة

هزاع سالم: ننتظر دعم الجماهير في موسم استثنائي
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تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017

وليد فاروق (دبي)

اختتم الوصل استعداداته للقائه الافتتاحي في الموسم الكروي الجديد الذي يستضيف فيه غداً دبا الفجيرة، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي.

 وأدى الفريق مرانه الأخير مساء أمس، تحت إشراف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بمشاركة جميع اللاعبين الذين أبدوا حماسة تعكس الرغبة في حجز مكان في التشكيلة الأساسية، وهو ما ظهر في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بين اللاعبين.

واطمأن الجهاز الفني على حالة جميع اللاعبين، سواء القدامي أو الجدد، وارتفاع معدل التجانس بينهم، واستيعابهم لفكر الجهاز الفني.

وبات من الواضح أن التشكيلة الأساسية ستشهد عدة تغييرات، بوجود عدد من العناصر الجديدة التي أثبتت تميزها خلال فترة الإعداد، في مختلف الخطوط، علاوة على الرباعي الأجنبي.

من جانبه، وجه هزاع سالم نجم وسط الوصل رسالة إلى جماهير الإمبراطور مع بداية الموسم، طالبهم فيها بمؤازرة الفريق ومساندته كعادتهم دائماً، واعداً إياهم بأن يكون هذا الموسم استثنائياً، ويحقق فيه «الإمبراطور» نتائج طيبة ويصل إلى منصات التتويج. ... المزيد
     
 

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