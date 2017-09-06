هزاع سالم: ننتظر دعم الجماهير في موسم استثنائي

وليد فاروق (دبي)

اختتم الوصل استعداداته للقائه الافتتاحي في الموسم الكروي الجديد الذي يستضيف فيه غداً دبا الفجيرة، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي.

وأدى الفريق مرانه الأخير مساء أمس، تحت إشراف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بمشاركة جميع اللاعبين الذين أبدوا حماسة تعكس الرغبة في حجز مكان في التشكيلة الأساسية، وهو ما ظهر في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بين اللاعبين.

واطمأن الجهاز الفني على حالة جميع اللاعبين، سواء القدامي أو الجدد، وارتفاع معدل التجانس بينهم، واستيعابهم لفكر الجهاز الفني.

وبات من الواضح أن التشكيلة الأساسية ستشهد عدة تغييرات، بوجود عدد من العناصر الجديدة التي أثبتت تميزها خلال فترة الإعداد، في مختلف الخطوط، علاوة على الرباعي الأجنبي.