أدب الطفل الإماراتي يحلّق في سماء الصين

دبي (الاتحاد)

أصدرت دار الغد في جمهورية الصين الشعبية، النسخة الصينية من كتاب «يوميات مشاغب» للكاتبين الإماراتيين جمال الشحي ومحمد خميس، والذي نشرت طبعته العربية للمرة الأولى في عام 2014 من قبل دار كتّاب للنشر والتوزيع، وحقق الكتاب بأجزائه الخمسة انتشاراً كبيراً بين فئتيّ الأطفال واليافعين.

ووسط حضور كبير من النخب الثقافية الصينية والإماراتية، احتضنت مدينة جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ، شرق الصين، حفل إطلاق الكتاب، الذي يعد أول مجموعة قصصية من دولة الإمارات العربية المتحدة للأطفال تتم ترجمتها إلى اللغة الصينية، وهو ما يعكس مستوى التطور والشهرة العالمية الذي بات يتمتع الأدب الإماراتي، وتحديداً الموجه للأطفال واليافعين.

وبهدف الترويج لهذا الإصدار الجديد بين الأطفال واليافعين الصينيين، قامت دار النشر الصينية بتنظيم سلسلة من حفلات التوقيع للكتاب شملت جولة ترويجية في ست مدارس مختلفة بمدينة جينان، ومكتبة عامة في مدينة شنغهاي، شارك فيها الشحي وخميس وفريق عمل دار الغد الصينية، حيث تحدث الكاتبان عن مواضيع الكتاب والثقافة الإماراتية وشرحا في عرض مفصل الفكرة من وراء كتابة هذه اليوميات.

وقال الكاتب والناشر جمال الشحي: «أنا سعيد بهذا الإنجاز الإماراتي الذي يعزز الحوار بين الثقافات، ويمد جسور التواصل بين الحضارتين العربية والصينية، حيث تقبل الأطفال الصينيون هذا الكتاب بإعجاب كبير، وعبّروا عن رغبتهم في الاطلاع أكثر على ما تقدمه دور النشر العربية من إصدارات، وأتمنى أن تشكل هذه الخطوة حافزاً للمؤلفين والناشرين في دولة الإمارات والعالم العربي لتقديم مزيد من الأعمال التي تستحق الترجمة لمختلف اللغات العالمية».

من ناحيته أكد الكاتب محمد خميس أن الهدف الرئيسي من سلسلة «يوميات مشاغب» يتمثل في جذب الطفل نحو القراءة، بأسلوب بسيط ومشوق وقريب إلى قلبه وعقله، مشيراً إلى أن الأفكار التي يتضمنها الكتاب يمكن تعميمها في جميع المجتمعات، لأن الأطفال متشابهون في كل مكان، مضيفاً أن الطفل الصيني الذي سيقرأ كتاباً إماراتياً بلغته الأم للمرة الأولى في حياته، سيجد نفسه أمام نصوص ورسومات قريبة إليه، لأنه تمت مواءمتها بشكل يتناسب مع واقعه وبيئته.