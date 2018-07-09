أدب الطفل الإماراتي يحلّق في سماء الصين

دبي (الاتحاد)
أصدرت دار الغد في جمهورية الصين الشعبية، النسخة الصينية من كتاب «يوميات مشاغب» للكاتبين الإماراتيين جمال الشحي ومحمد خميس، والذي نشرت طبعته العربية للمرة الأولى في عام 2014 من قبل دار كتّاب للنشر والتوزيع، وحقق الكتاب بأجزائه الخمسة انتشاراً كبيراً بين فئتيّ الأطفال واليافعين.
ووسط حضور كبير من النخب الثقافية الصينية والإماراتية، احتضنت مدينة جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ، شرق الصين، حفل إطلاق الكتاب، الذي يعد أول مجموعة قصصية من دولة الإمارات العربية المتحدة للأطفال تتم ترجمتها إلى اللغة الصينية، وهو ما يعكس مستوى التطور والشهرة العالمية الذي بات يتمتع الأدب الإماراتي، وتحديداً الموجه للأطفال واليافعين.
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وقال الكاتب والناشر جمال الشحي: «أنا سعيد بهذا الإنجاز الإماراتي الذي يعزز الحوار بين الثقافات، ويمد جسور التواصل بين الحضارتين العربية والصينية، حيث تقبل الأطفال الصينيون هذا الكتاب بإعجاب كبير، وعبّروا عن رغبتهم في الاطلاع أكثر على ما تقدمه دور النشر العربية من إصدارات، وأتمنى أن تشكل هذه الخطوة حافزاً للمؤلفين والناشرين في دولة الإمارات والعالم العربي لتقديم مزيد من الأعمال التي تستحق الترجمة لمختلف اللغات العالمية».
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