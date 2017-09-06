الوحدة يواصل تحضيراته وعقد الأجانب يكتمل

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بحضور سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، واصل الوحدة تدريباته على استاد آل نهيان في أبوظبي، استعداداً لمباراته الرسمية الأولى، أمام شباب الأهلي- دبي غداً في أبوظبي. وحضر التدريبات أيضاً أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم في النادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم.

وكان عقد أجانب الوحدة اكتمل بوصول المجري بلازس جوجاك الذي خاض مباراتين مع منتخب بلاده أمام لاتفيا والبرتغال في الصفيات الأوروبية للمونديال روسيا 2018، وإن كان اللاعب يعاني الإصابة في الأنكل، وتتوقف مشاركته في مباراة الغد على قرار الجهاز الطبي.

ويؤدي الفريق تدريبه الأخير للمباراة اليوم، بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء أحمد الكعبري الذي يؤدي تدريبات علاجيه.

ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني للوحدة أمام شباب الأهلي ـ دبي بتشكيلة تضم الدوليين عدا إسماعيل مطر الذي من المنتظر ألا يشركه الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الفريق، بعد أن شارك في مباراة المنتخب أمام العراق كاملة، في ختام مشوار الأبيض في التصفيات الآسيوية للمونديال.

من جهة أخرى، أنهى الوحدة إجراءات تسجيل لاعبيه في اتحاد الكرة، حتى يتم استخراج بطاقات اللاعبين للموسم الكروي الجديد.

والمعروف أن الوحدة استقطب 3 لاعبين فقط، هم المغربي مراد باتنا الذي خلف التشيلي فالديفيا، وعبد الله الظنحاني من العروبة، وعادل سبيل من شباب الأهلي ـ دبي. وكان الوحدة استعد للموسم الجديد على مرحلتين، الأولى في مصر وتمت خلالها المشاركة في البطولة العربية للأندية، والتي افتقد فيها الفريق لاعبي الفريق في المنتخبين الأول والأولمبي، ثم كانت فترة الإعداد الثانية في المعسكر الخارجي في النمسا، وخاض خلالها الفريق 4 مباريات.