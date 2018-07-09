الفوتوغراف يوثق عروض «الشارقة، وجهة نظر 6»

الشارقة (الاتحاد)

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون يوم السبت المقبل النسخة السادسة من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة، وجهة نظر» وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً في رواق 1 و2 في ساحة المريجة بالشارقة. يشارك في المعرض 42 مصوراً فوتوغرافياً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي مقدمين مقاربة لثيمة «الأداء» عبر تجسيد أي إيماءة أو حركة أو فعل، حيث توثق أعمالهم ماضيا لا يزال له أثر حاضر.

ويعد معرض «الشارقة، وجهة نظر» أحد المبادرات المجتمعية السنوية التي تهدف من خلالها مؤسسة الشارقة للفنون إلى دعم ممارسة التصوير الفوتوغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير مهارات المصورين المحليين والإقليميين وتشجيع تعاونهم، ليس عبر تواصلهم فقط، بل بما يتخطى ذلك إلى فضاءات المجتمعات الثقافية في الدول المشاركة. وتطرح الثيمة المتغيرة التي يقدمها المعرض في كل عام تحدياً متجدداً للمصورين يسعى لصقل مهاراتهم وتقنياتهم وإثراء ثقافتهم بأنواع وثيمات التصوير الفوتوغرافي المتعددة.

وعلى غرار الدورات السابقة، استهل معرض «الشارقة، وجهة نظر» هذه الدورة المستمرة حتى 8 سبتمبر المقبل؛ بتوجيه دعوة مفتوحة لكافة المصورين في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في نسخته السادسة في أبريل الماضي، وقد استجاب لهذه الدعوة ما يزيد على 80 مشاركاً من شتى الخلفيات الاحترافية والمهارات والاهتمامات، ووصل مجموع الصور المقدمة إلى 400 صورة فوتوغرافية، اختارت منها لجنة التحكيم ما يزيد على 120 صورة تنوعت ما بين تجسيد لأشخاص وحيوانات وجمادات في طور الحركة في عروض أدائية عفوية وأخرى معد لها. يقام معرض «الشارقة، وجهة نظر6» بدعم من فوجي فيلم الشرق الأوسط، وهو متاح للجميع مجاناً.