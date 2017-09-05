نوبة جنون جديدة

بدر الدين الإدريسي

ذات وقت بلغ السعار في سوق الانتدابات درجة تفضي إلى الجنون وإلى الإفلاس أيضاً، إفلاس المنظومة الأخلاقية والقيمية التي عليها تتأسس كرة القدم، فكان ضرورياً تحرك الأجهزة الوصية لردع هذا التهور، وقد كان المعني الأول بحركة التخليق الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن الأندية التي هدمت السقف فوق الرؤوس، وأشاعت الفتنة في الشارع الكروي العالمي، هي الأندية المنتمية للقارة العجوز.

وبعد أسابيع من الاشتغال في المخادع السرية، سيصدر عن الاتحاد الأوروبي ما سمي باللعب المالي النظيف، وهو نظام سعى بالفعل إلى فرملة الانطلاقات المجنونة للأندية المتبارية والمتزايدة على اقتناء النجوم بقيم مالية تجاوزت الحدود، والفرملة هي إخضاع الأندية للمراقبة المالية حتى لا تتجاوز المبالغ المصروفة على الانتدابات ما تضمه أرصدة الأندية.

وظن أكثرنا أن الاتحاد الأوروبي نجح أخيراً في السيطرة على حالة الجنون ورفع عن سوق الانتدابات ما جثم على صدره من تجاوزات، إلا أن ما شاهدناه في الصيف المنقضي، كان فصلاً جديداً في مسلسل النهم المسيطر على الأندية، ليس القصد أن تكون الانتدابات قد لامست مجدداً الأسقف المجنونة، ولكن القصد هو ما اهتدى إليه نادي «سان جيرمان» لعقد الصفقة التي ستصيبنا جميعاً بالخبل، وأولنا نادي برشلونة الذي وجد لاعبه البرازيلي نيمار يضع على الطاولة مبلغ 222 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده وينال حريته ليقيم بحديقة الأمراء بباريس. ما كان برشلونة يظن أن الشرط الجزائي الذي قيد به لاعبه البرازيلي نيمار، وكان بلغة المال تعجيزياً، سيتهاوى في لحظة، ومن فريق سعى بكل ما أوتي من حيلة لجلب الإيطالي فيراتي من حديقة الأمراء بباريس والبرازيلي كوتينهو من قلعة الأنفيلد بليفربول من دون أن يفلح في ذلك، سيجد البارسا نفسه مقصوص الجناح وقد ضيع عليه الشرط الجزائي المدفوع نقداً، أحد أضلاع ثالوث الرعب اللاتيني.

وكما كان الحال عندما أصابت نوبة من الهذيان سوق الانتقالات قبل سنوات، فارتفعت الأصوات منددة بالشطط وداعية للتخليق، ليتمخض جبل النقاش والتداول فيلد قانون اللعب المالي النظيف، الذي بات قاعدة تفرمل الأندية وتمنع عنها التهور، فإن ما حدث مع برشلونة موجب فعلًا للتحرك مجدداً نحو مخادع التشاور، لمزيد من التخليق حتى لو كان الأسلوب المبتدع في اقتلاع نيمار من برشلونة لا يخالف اللوائح أو الأنظمة.