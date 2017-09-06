تاباريز: نحن نعزف مع «السامبا»

أسونسيون (د ب أ)

أبدى أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أوسكار تاباريز، سعادته بعد فوز فريقه 2 /&rlm 1 على باراجواي. وثمن تاباريز صعود منتخب بلاده إلى المركز الثاني في الترتيب، مما يقربه كثيراً من التأهل إلى المونديال قبل مرحلتين فقط من انتهاء التصفيات. وقال تاباريز: من بين جميع المنتخبات التي تصارع من أجل التأهل المباشر نحن الأقرب، ونعزف مع البرازيل التي تأهلت بالفعل. وأعرب تاباريز عن شعوره بالفخر الشديد بمستوى الأداء الذي قدمه اللاعب الصاعد فيدريكو فالفيردي، الذي خاض أول مبارياته مع منتخب أوروجواي الأول أمس، وكان أحد أفضل اللاعبين. وأضاف تاباريز قائلاً: أعرف فالفيردي منذ أن كان في الـ 13 من عمره، لقد تابعت تطوره بالكامل، معترفاً بأنه اختار رهاناً صعباً بالدفع بهذا اللاعب الشاب، حيث إن إخفاق الأخير كان سيكلفه كثيراً.

وتابع مدرب أوروجواي قائلاً: لا أقوم بأفعال مجنونة ولست متهوراً، لقد دفعت به لأنني كنت مقتنعاً أن المباراة تحتاج إليه. وبعد فوزها على باراجواي، رفعت أوروجواي رصيدها إلى 27 نقطة في المركز الثاني، تليها كولومبيا في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ثم بيرو والأرجنتين في المركزين الرابع والخامس برصيد 24 نقطة لكل منهما، وتشيلي في المركز السادس برصيد 23 نقطة وباراجواي في المركز السابع برصيد 21 نقطة. وتتنافس المنتخبات المذكورة على المراكز المؤهلة مباشرة للمونديال، في الوقت الذي حسمت فيه البرازيل تأهلها، فيما انتفت حظوظ منتخبات بوليفيا والإكوادور وفنزويلا بشكل كامل.