محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحرص على دعم العملية التعليمية

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص قيادة الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على دعم العملية التعليمية في الدولة، ومتابعتها بشكل مستمر ومباشر، بما يضمن تحقيق أهدافها في تخريج وتأهيل جيل متفوق قادر على المنافسة وتحمل المسؤولية.

وقال سموه لدى استقباله أمس، أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم والقيادات التعليمية والتربوية، إن التعليم يعد في مقدمة اهتمامات الدولة واستثمارها في المستقبل الذي يبدأ من إعداد وتأهيل الشباب المتميز المبدع، مؤكداً أن الاهتمام بالتعليم والارتقاء به، وفق أعلى المعايير العالمية يعد خياراً استراتيجياً لتحقيق ما نصبو إليه من مستويات تطور عالمية.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «إن التعليم هو أساس بناء الحضارات، وركيزة التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، مؤكداً ضرورة أن تواكب منظومة التعليم في دولة الإمارات متطلبات الحاضر والمستقبل».

وقال سموه، إن استدامة التعليم بمخرجات نوعية ركيزة وطنية وهدف استراتيجي، وبتضافر وتعاون مختلف مؤسسات ومكونات المجتمع ستظل الجهود متواصلة من أجل تعليم بجودة عالية داعم لمسيرة التنمية والنهضة الشاملة.