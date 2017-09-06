فيدال: اقترب موعد الاعتزال

سانتياجو (د ب أ)

أعلن أرتورو فيدال، نجم وسط ملعب منتخب تشيلي، أنه اقترب من لحظة اعتزاله للعب الدولي مطالباً جماهير بلاده بمسامحته بعد الهزيمتين اللتين تلقتهما تشيلي أمام باراجواي وبوليفيا في التصفيات. وقال فيدال عقب المباراة التي سقطت فيها تشيلي بهدف أمام بوليفيا: يتبقى القليل، سوف أعتزل.

وفي وقت لاحق، قال فيدال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: عفواً تشيلي لهاتين الهزيمتين، لقد قدمنا كل شيء داخل الملعب ولكننا لم نفلح، سنستمر في القتال، تبقت لي مباراتان والمونديال، أشكركم على كل هذا الحب طوال هذه الأعوام. وكان فيدال، الذي غادر ملعب مباراة أمس قبل نهايتها بعد شعوره ببعض الآلام، قد ألمح بعد سقوط تشيلي يوم الخميس الماضي بثلاثية نظيفة أمام باراجواي إلى أنه سوف يعتزل قريباً.

وقال فيدال: الآن يجب على القبيحين في هذا البلد أن يفرحوا، ولكن عليهم ألا يقلقوا، اقترب موعد رحيلي. وعاش فيدال في تلك المباراة لحظات صعبة للغاية، بعدما تسبب في الهدف الأول لباراجواي عندما أودع الكرة في شباكه بالخطأ، وفتح الطريق أمام المنافس لتحقيق فوز عريض.

وبعد السقوط المزدوج أمام باراجواي وبوليفيا، تجمد رصيد تشيلي عند النقطة 23 في المركز السادس، وتواجه في المرحلتين المتبقيتين من التصفيات منتخبي الإكوادور والبرازيل.