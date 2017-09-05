سامباولي: الموقف أصبح معقداً

أسونسيون (د ب أ)

اعترف خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، أن الأرجنتين تواجه موقفاً معقداً للغاية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وقال سامباولي: الآن بالفعل نحن نواجه موقفاً أكثر تعقيداً، كنا نرغب في أن نكون من بين المتأهلين، لقد كان حلمنا، ولكننا حصدنا نقطتين من مباراتين كنا نحن الأفضل فيهما ولكننا لم نتمكن من حسمهما.

وأكد سامباولي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أن منتخب بلاده فرط في فرصة مهمة للغاية للفوز على فنزويلا والتقدم بعض المراكز ليكون من بين الأربعة المتأهلين مباشرة إلى المونديال، حيث إنه يرى أن الفريق سنحت له 11 فرصة للتسجيل في اللقاء ولكنه أخفق في ذلك.

وأضاف المدرب الأرجنتيني قائلاً: عدم القدرة على تحقيق الفوز رغم التفوق الكبير يثير الغضب قليلًا، ولكن هذا الشعور بعدم الراحة لعدم الفوز في مباراة كنا نستحق الفوز بها، لن يثير الارتباك لدينا فيما يتعلق بالمستقبل.

وكشف سامباولي أن الأرجنتين خرجت لمواجهة فنزويلا وهي تتحلى بالإصرار على التأهل، مشيراً إلى أن أداء فريقه في الشوط الأول من مباراة أمس كان رائعاً، وتابع: يجب أن نصر على هذا. واستطرد سامباولي قائلاً: لقد جئنا من أجل الصراع على التأهل للمونديال وسنستمر في كفاحنا، سنخطط بشكل كامل من أجل الفوز بالمباراتين المقبلتين.

وأشاد سامباولي بأداء نجم وقائد فريقه ليونيل ميسي، واختتم قائلاً: لقد تحمل المسؤولية كاملة في المباراتين، وكوننا لم نتمكن من الاستفادة منه فهذا أمر يدعو للقلق.