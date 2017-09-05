سامباولي: الموقف أصبح معقداً

أسونسيون (د ب أ)
اعترف خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، أن الأرجنتين تواجه موقفاً معقداً للغاية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وقال سامباولي: الآن بالفعل نحن نواجه موقفاً أكثر تعقيداً، كنا نرغب في أن نكون من بين المتأهلين، لقد كان حلمنا، ولكننا حصدنا نقطتين من مباراتين كنا نحن الأفضل فيهما ولكننا لم نتمكن من حسمهما.
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وأضاف المدرب الأرجنتيني قائلاً: عدم القدرة على تحقيق الفوز رغم التفوق الكبير يثير الغضب قليلًا، ولكن هذا الشعور بعدم الراحة لعدم الفوز في مباراة كنا نستحق الفوز بها، لن يثير الارتباك لدينا فيما يتعلق بالمستقبل.
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وأشاد سامباولي بأداء نجم وقائد فريقه ليونيل ميسي، واختتم قائلاً: لقد تحمل المسؤولية كاملة في المباراتين، وكوننا لم نتمكن من الاستفادة منه فهذا أمر يدعو للقلق.