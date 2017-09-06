«المتذيل» يضاعف محنة «التانجو» قبل «المواجهة الفاصلة»

بوينس آيرس (د ب أ)

تعثر المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم، وتعادل 1 /&rlm&rlm 1 مع ضيفه منتخب فنزويلا، ليزيد من التعقيدات التي تكتنف طريقه نحو خطف بطاقة التأهل للمونديال.

وأخفق المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، الذي كان بعيداً جداً عن مستواه الفني المعهود، في التفوق على منتخب فنزويلا المتواضع، متذيل الترتيب في التصفيات الأميركية الجنوبية، واكتفى بحصد نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، الذي يحيل صاحبه لخوض ملحق فاصل مع بطل أوقيانوسيا في نوفمبر المقبل لحسم بطاقة التأهل للمونديال. وإذا اختتمت الأرجنتين مشوارها في التصفيات في المركز الخامس فإنها ستواجه نيوزيلندا، بطل أوقيانوسيا، في الملحق الفاصل.

وافتتحت فنزويلا التسجيل عن طريق المهاجم جون موريو، فيما حقق منتخب الأرجنتين التعادل بهدف سجله رولف فيلتسشر، لاعب المنتخب الفنزويلي، بالخطأ في مرماه.

وسنحت 4 فرص محققة للاعب الأرجنتيني ماورو ايكاردي، نجم انتر ميلان الإيطالي، ولكنه أخفق في التسجيل منها جميعاً، فيما تغاضى حكم اللقاء التشيلي روبرتو توبار عن احتساب ركلة جزاء لمنتخب الأرجنتين عندما كانت النتيجة 1 /&rlm&rlm 1