«الماتادور» يضع قدماً في روسيا بـ «الثمانية»



تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017 نيقوسيا(أ ف ب) حققت إسبانياً فوزاً متوقعاً وساحقاً على مضيفتها ليشتنشتاين 8-صفر، وأصبحت منطقياً بحاجة لفوز واحد في مباراتيها الأخيرتين، للتأهل إلى نهائيات كأس العالم. وألحقت تركيا خسارة مهمة بكرواتيا مشعلة الصراع في المجموعة التاسعة، فيما قطعت صربيا شوطاً كبيراً نحو المونديال بفوزها خارج أرضها على جمهورية إيرلندا 1-صفر. ورفعت إسبانيا «الماتادور» رصيدها إلى 22 نقطة من 8 مباريات في المجموعة الثامنة، مقابل 19 لإيطاليا الثانية، إلا أن فارق أهداف إسبانيا (+29) شاسع البعد عن إيطاليا (+12)، ما يعني أن «لا روخا» سيكفيها على الأرجح فوزها على ضيفتها ألبانيا في 6 أكتوبر. وفي المجموعة عينها تعادلت ألبانيا الثالثة (13 نقطة) مع مضيفتها مقدونيا 1-1 بهدف أوديسي روشي، مقابل هدف ألكسندر ترايكوفسكي. وفي المجموعة الرابعة، قطعت صربيا شوطاً كبيراً نحو العودة إلى النهائيات بعد غيابها في 2014، بفوزها المهم على مضيفتها ومطاردتها جمهورية إيرلندا 1-صفر. واستغلت ويلز فشل إيرلندا بتحقيق الفوز للمرة الرابعة توالياً، لتتسلق إلى الوصافة بفوزها على مضيفتها مولدافيا متذيلة الترتيب بنقطتين 2 -صفر. ورفعت صربيا رصيدها إلى 18 نقطة مقابل 14 لويلز و13 لإيرلندا، فيما تعادلت النمسا الرابعة (9 نقاط) مع جورجيا وصيفة القاع 1-1 بهدف لويس شاوب مقابل هدف فاليريان غفيليا. وأشعلت تركيا المنافسة في المجموعة التاسعة بفوزها على ضيفتها كرواتيا 1-صفر بهدف جنك توسون. وهذا الفوز الرابع لتركيا في آخر 5 مباريات بعد بداية متعثرة، فارتقت إلى المركز الثالث بالتساوي مع أوكرانيا (14 نقطة)، فيما تجمد رصيد كرواتيا عند 16 نقطة واحتفظت بالصدارة برغم خسارتها الثانية في 3 مباريات. وعوضت آيسلندا خسارتها المفاجئة أمام فنلندا الأسبوع الماضي، بعد تخطيها ضيفتها أوكرانيا بهدفي جيلفي سيجوردسون، لتتساوى مع كرواتيا بعدد النقاط وتحتل الوصافة بفارق الأهداف. وحققت فنلندا وصيفة القاع فوزها الثاني على التوالي على حساب ضيفتها كوسوفو متذيلة الترتيب بهدف تيمو بوكي المتأخر.