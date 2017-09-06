«أسود الأطلس» ترفض هدية الجابون

قسنطينة (أ ف ب)

أهدر المنتخب المغربي فرصة الصعود لصدارة المجموعة الثالثة من التصفيات الأفريقية، وتعادل مع مضيفه مالي سلبياً في الجولة الرابعة. وحصل الفريق المغربي على ضربة جزاء في الدقيقة 70، لكن حارس مالي تصدى ببراعة لتسديدة حكيم زياش. وأنهى منتخب مالي المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد مولا واجوي في الوقت بدل الضائع، لحصوله على الإنذار الثاني.

وفشل المنتخب المغربي في استغلال سقوط كوت ديفوار على ملعبها أمام الجابون 1 /&rlm&rlm&rlm 2، حيث إن الفوز على مالي كان سيهدي أسود الأطلسي صدارة المجموعة الرابعة.

ورغم الهزيمة ظل المنتخب الإيفواري في الصدارة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب المغرب في المركز الثاني بـ 6 نقاط، ثم الجابون في المركز الثالث بـ 5 نقاط، وأخيراً مالي في المركز الرابع بنقطتين.

وكان منتخب مالي هو الطرف الأفضل في الشوط الأول ولاحت له العديد من الفرص، ولكن الفريق المغربي نشط في الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص على مرمى أصحاب الأرض، لكنه لم ينجح في استغلالها. وودعت الجزائر التصفيات بعد خسارتها على أرضها أمام زامبيا صفر-1 في قسنطينة في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

ووقف رصيد الجزائر عند نقطة واحدة، مقابل 7 نقاط لزامبيا التي سجل لها باتسون داكا هدف الفوز، و10 نقاط لنيجيريا المتصدرة التي اكتفت بالتعادل 1-1 مع مضيفتها في هذه الجولة الكاميرون.