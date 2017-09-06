«النسور» تحلق بـ «نقطة كينساشا»

كينشاسا (أ ف ب)

قلب المنتخب التونسي تأخره بهدفين إلى تعادل بنتيجة 2 - 2 أمام مضيفته جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأفريقية الأولى، ليحتفظ بفرصه في بلوغ المونديال الروسي. وحافظ المنتخب التونسي على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الكونغو الديمقراطية، بينما تتساوى غينيا الثالثة وليبيا الرابعة برصيد ثلاث نقاط. وكانت ليبيا فازت على غينيا 1 - صفر في المنستير في تونس بعدما خسرت أمامها 2 - 3 في الجولة السابقة. وتلعب تونس في الجولتين الأخيرتين مع غينيا على أرضها، ثم تستضيف ليبيا، بينما تلعب الكونغو الديمقراطية مع ليبيا ثم مع غينيا.

وتقدمت الكونغو الديمقراطية التي تنازلت عن الصدارة بخسارتها في الجولة الثالثة أمام تونس 1 - 2 على ملعب رادس، من ركلة حرة نفذها من الجهة اليمنى جايل كاكوتا وتابعها تشانسل بمبيمبا برأسه بعيداً عن متناول الحارس أيمن المثلوثي.

وسيطرت تونس «نسور قرطاج» بعد الهدف على المجريات دون فاعلية، ولم يختبر حارسها المثلوثي سوى مرة، وذلك بعد دقيقة من اهتزاز شباكه.

وعادت المبادرة إلى الكونغو في الشوط الثاني، وكررت السيناريو ليخترق بول جوزيه مبوكو الشباك التونسية بالهدف الثاني. وانتظرت تونس حتى الثلث الأخير من الشوط الثاني لتسجل هدفين في دقيقتين، عبر أمين بن عمر وأنيس البدري.