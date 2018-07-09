الخدمة الوطنية 3 سنوات لحملة الشهادات دون الثانوية

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد العميد الركن محمد سهيل النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في تصريحات لـ«الاتحاد» أن قرار تمديد مدة الخدمة الوطنية ليصبح 16 شهراً سيطبق للدفعات المقبلة ابتداء من الدفعة العاشرة المقرر انعقادها في شهر أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن القرار مخصص لحملة شهادة الثانوية العامة فأعلى فقط.

وأشاد النيادي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر تغريدة لسموه في حسابه الرسمي على «تويتر»، معتبراً أن متابعة سموه تمثل وسام فخر واعتزاز لكل من يشارك في مشروع الخدمة الوطنية، باعتباره مشروعاً وطنياً يساهم في حماية مكتسبات الاتحاد، ورفد الوطن بالشباب المتحلي بقيم الولاء والانتماء. وأضاف النيادي: تم تمديد فترة الخدمة الوطنية إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين لحملة الشهادات التي تقل عن الثانوية العامة للملتحقين في الدفعات المقبلة، وسيتم إسقاط المدة الزمنية المتبقية في حال حصول الشخص على شهادة الثانوية العامة خلال فترة الـ 3 سنوات.

ولفت إلى أن قرار التمديد يشمل الخدمة البديلة، فيما تم إبقاء مدة الخدمة الوطنية للإناث كما هي والتي تستمر لعام كامل، ولا يشمل القرار الملتحقين بالدفعات السابقة والذين يؤدون حالياً الفترة التخصصية والفعلية من خدمتهم الوطنية.

وأوضح أن قرار التمديد جاء تماشياً مع استراتيجية برنامج الخدمة الوطنية، ودعماً لمخرجاته، حيث تم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المطبقة، كما تم إجراء الدراسات المختلفة مع عدد من مراكز الأبحاث، حول أهمية إدراج بعض المبادرات والبرامج التي تتطلب وقتاً أكبر لتحقيقها.

وتابع: يساهم قرار التمديد في إنجاز الأهداف الموضوعة، كما ستعزز المبادرات التي ستضاف إلى مخرجات الملتحق بالخدمة الوطنية بما يسهم إيجاباً في ترسيخ القيم الإيجابية التي استطاع البرنامج تحقيقها للمجندين في الدفعات السابقة.

وبين النيادي أن مرحلة التدريب الأساسي للخدمة الوطنية ستستمر لمدة 4 أشهر، كما ستبقى مدة 3 أشهر للفترة التخصصية، فيما ستضاف المدة للخدمة الفعلية، حيث تتم حالياً مناقشة أفضل البرامج والمبادرات لإدراجها للملتحقين بها خلال الدفعات المقبلة.

وحول وضع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات بعد فترة الخدمة الوطنية، أوضح النيادي أن الطلبة الملتحقين بالدفعة العاشرة والتي تبدأ أغسطس المقبل، ستنتهي مدة خدمتهم الفعلية خلال ديسمبر من عام 2019، بما سيمكنهم من الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني لمختلف الجامعات والكليات. وشدد على أن الروح الوطنية العالية التي أبرزها شباب الوطن فور صدور القرار، توضح مدى الرغبة الحقيقية التي يمتلكها الشباب لخدمة وطنهم والدفاع عن حياضه، وتقديم كافة الجهود والعطاء المستمر، بما يرسخ المآثر ومعاني الانتماء الحقيقي لأرض الوطن.