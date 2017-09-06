«الفراعنة» يستعيد الصدارة باقتحام «الخانة الصفرية»

القاهرة (د ب أ)

استعاد المنتخب المصري صدارة المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بتغلبه على ضيفه الأوغندي 1/&rlm&rlm صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة، وزاد من فرص الوجود في المونديال بعد 28 عاماً، حيث كان التأهل الأخير العام 1990.

ويدين المنتخب المصري «الفراعنة» بالفضل في هذا الفوز إلى لاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة. بهذا الفوز، ثأر المنتخب المصري من هزيمته أمام نظيره الأوغندي صفر/&rlm&rlm 1 يوم الخميس الماضي في الجولة الثالثة. ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام الأوغندي صاحب المركز الثاني. وكان المنتخب الغاني قد فاز على مضيفه الكونغولي 5/&rlm&rlm 1 في وقت سابق، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المنتخب الكونغولي صاحب المركز الرابع الأخير. وبدأ المنتخب المصري بضغط هجومي مكثف بغية تسجيل هدف مبكر يربك حسابات ضيفه الأوغندي، ويمنحه السيطرة على مجريات اللعب، واعتمد المنتخب المصري في هجماته على تحركات محمد صلاح في الجانب الأيسر، ورمضان صبحي في الجانب الأيمن وعبدالله السعيد في وسط الملعب، الذي قام بدور الربط بين الهجوم والدفاع.

في المقابل، تراجع المنتخب الأوغندي إلى وسط ملعبه، واعتمد على تضييق المساحات لامتصاص حماس لاعبي المنتخب المصري.

وكنتيجة طبيعية للضغط المصري والرغبة الواضحة في تسجيل هدف مبكر، تمكن محمد صلاح من افتتاح التسجيل مبكراً، لينهي عذرية الشباك الأوغندية على مدار 3 مباريات، ويسجل الهزيمة الأولى للمنافس في الخانة التي ظلت صفرية. وواصل المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللعب، بحثاً عن إضافة هدف ثانٍ، ومرر محمد صلاح كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل السعيد في تحويلها برأسه داخل المرمى. وجاءت أولى هجمات المنتخب الأوغندي، عندما تلقى أوتشايا تمريرة عرضية قابلها بضربة رأس، لكن كرته علت العارضة. وكاد منتخب الفراعنة يضاعف النتيجة عندما مرر أحمد فتحي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها السعيد بضربة رأس تصدى لها الحارس أونيانجو، لترتد لرمضان صبحي الذي سددها مباشرة، لكن الحارس تألق وتصدى للكرة. وشهد ربع الساعة الأخير من هذا الشوط محاولات متعددة من المنتخب المصري لتعزيز التقدم، لكن من دون جدوى، لتنطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أحفاد الفراعنة على أوغندا بهدف وحيد. ومع بداية الشوط الثاني ازدادت سخونة المباراة بعد أن تخلى المنتخب الأوغندي عن حذره الدفاعي، بحثاً عن تعديل النتيجة مع استمرار المنتخب المصري في شن الهجمات لإضافة هدف ثانٍ.

واصل الحارس الأوغندي تألقه وأبعد الكرة لتتهيأ أمام عمرو جمال، الذي سددها مباشرة لترتطم بقدم أحد المدافعين وتبتعد عن الشباك.

وبمرور الوقت هدأ إيقاع اللعب وانحصر في وسط الملعب، خاصة بعد تراجع المنتخب المصري لوسط ملعبه، بعد مرور ربع ساعة من أجل الحفاظ على نظافة شباكه، وهو ما أتاح الفرصة للمنتخب الأوغندي لفرض سيطرته على مجريات اللعب، وسدد أوتشايا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم. وحاول الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، تنشيط الجانب الهجومي ودفع بمحمود حسن تريزيجيه بدلاً من رمضان صبحي. نشط المنتخب المصري قليلاً وبادل المنتخب الأوغندي للهجمات، وأنقذ الحارس أونيانجو منتخب أوغندا من هدف مؤكد، بعد أن لعب محمد صلاح كرة عرضية وصلت لتريزيجيه أمام المرمى ليسددها مباشرة ولكن الحارس العملاق تصدى للكرة.

وانقلب سير المباراة خلال الدقائق العشر الأخيرة، حيث انتفض المنتخب الأوغندي هجومياً، بحثاً عن تعديل النتيجة وهدد مرمى الحضري في أكثر من فرصة، ولكن الحارس المصري تألق في الدفاع عن مرماه. وكاد المنتخب المصري يضيف الهدف الثاني، عندما انطلق صلاح بالكرة وقطع مسافة كبيرة نحو المرمى الأوغندي، ليمررها لعبد الله السعيد، الذي سددها بغرابة شديدة فوق العارضة. وعاد المنتخب المصري لتهديد المرمى الأوغندي، بعدما توغل صلاح بالكرة من جهة اليمين واخترق منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية أبعدها الحارس الأوغندي المتألق، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الفراعنة.