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برج خليفة يتزين بالعلم السعودي

«الأخضر» فوق هام السحب بعد العـودة الخامسة

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تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)

لم يمنع خروج «الأبيض» من سباق التصفيات باحتلاله المركز الرابع في المجموعة الثانية ذاتها برصيد 13 نقطة، الشارع الإماراتي على المستويات كافة من التجاوب بشكل كبير مع إنجاز «الأخضر» وتأهله إلى المونديال بعد فوزه المستحق أمام ضيفه منتخب اليابان 1-0 أمس الأول، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة وبحضور 62165 مشجعاً، ضمن الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية للدور الثالث في التصفيات الآسيوية.

 وأنهى المنتخب السعودي الدور الثالث بالمركز الثاني خلف المنتخب الياباني، بعدما جمع 19 نقطة، ولكنه ضمن تأهله إلى النهائيات بفضل فارق الأهداف أمام المنتخب الأسترالي الذي يملك أيضاً 19 نقطة.

وتزيّن برج خليفة في إمارة دبي، أطول برج في العالم، بألوان العلم السعودي مساء أمس الأول، وذلك احتفالاً بتأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم في موسكو 2018، وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صوراً لبرج خليفة، مضيئاً بعلم المملكة العربية السعودية، وذلك احتفالاً بتأهلها للمونديال، مما يعكس أواصر المحبة والارتباط بين الشعبين الشقيقين.

 ويدين «الأخضر السعودي» الذي بات أول منتخب عربي ينجح في التأهل لنهائيات روسيا ورابع منتخب آسيوي بعد اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، بفوزه إلى لاعبه البديل فهد المولد والذي أهدى المنتخب الانتصار بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62، والتأهل هو الخامس للأخضر في المونديال منذ أول ظهور 1994، 1998، 2002، 2006، قبل أن يغيب عن نسختي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

 وهنأ مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، معالي محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكل الشعب السعودي الشقيق، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي تقام في روسيا. ... المزيد
     
 

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