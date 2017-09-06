التعادل أمام تايلاند سبب النهاية الحزينة

دبي (الاتحاد)

كان بالإمكان أحسن مما كان..

هذا هو ملخص مسيرة منتخبنا الوطني، الذي توقع كثيرون أن يكون فرس الرهان في مشوار التصفيات، وأن ينافس بقوة على إحدى بطاقتي التأهل المباشرة لموسكو 2018، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وغاب منتخبنا وتوارت مواهبه، واندثر إبداع لاعبيه في محطات كانت أغلبها تبدو سهلة وفي المتناول.

ولا يمكن الحديث عن مسيرة المباريات الـ10 في تصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة، دون الحديث عن أبرز الأسباب التي أدت لدخولنا النفق المظلم، وكانت وراء الوداع المر لحلم المونديال، حيث فقد منتخبنا 7 نقاط كانت كفيلة بتغيير شكل وملامح المجموعة بالكامل.

أولى وأهم المحطات كانت التعادل في مباراة «سهلة منطقياً» أمام تايلاند، في يونيو الماضي، الذي يعد أضعف فرق المجموعة، ولكن عدم التعامل بجدية مع المباراة، وتأخر إعلان الجهاز الفني، كان وراء ضياع نقطتين في المتناول.