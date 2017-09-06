الحزن والصدمة يخيمان على بعثة المنتخـب ومطالب بضرورة «المحاسبة»

معتز الشامي (دبي)

خيمت حالة من الحزن على بعثة منتخبنا الوطني التي عادت من العاصمة الأردنية عمان مساء أمس، بعد الوداع الرسمي لمونديال 2018، وصدمة ضياع إمكانية التأهل، بعد أداء متواضع و«باهت» للمنتخب أمام نظيره العراقي انتهت بخسارة منتخبنا بهدف من دون رد، في مباراة غاب عنها «روح الأبيض» وحضرها لاعبون يهرولون خلف الكرة، بحثاً عن تعادل أمام المنتخب قبل الأخير في المجموعة.

لم يشهد أداء منتخبنا الروح القتالية التي كانت أمام المنتخب السعودي، رغم أن الفرصة كانت متاحة، وإن كانت ضئيلة، حيث كان علينا الفوز على المنافس العراقي برباعية على أقل تقدير، ليظل المنتخب داخل لعبة الحسابات، ولكن غابت الروح والحماس، وظهر الاستسلام على أداء اللاعبين في مباراة أقل ما توصف به، بأنها كانت من طرف واحد، هو المنتخب العراقي الذي قاتل لاعبوه لكسر تفوق منتخبنا المستمر منذ أكثر من 7 سنوات، وتحديداً على يد الجيل الحالي.

وكان لهذا الوداع «المر»، طعم أكثر مرارة لدى عشاق الكرة الإماراتية، والشارع الرياضي الذي تمنى أن يرى اتحاداً أكثر تفاعلا مع متطلبات المرحلة، وظروف المنتخب، لاسيما ما سبق وصرح به مسؤولو الاتحاد بضرورة محاسبة المقصرين، عقب الهزيمة أمام الأخضر السعودي في لقاء الذهاب بجدة أكتوبر الماضي، ولكن مرت الأشهر، وتوالت السقطات والتراجع، من دون حساب.

وقد دفع ذلك الشارع الرياضي، أن يطالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة المحاسبة، سواء للاعبين أو أعضاء اللجنة الفنية أو مسؤولي الاتحاد أنفسهم، كون الاتحاد هو المسؤول عن الإخفاق بكل تفاصيله، حيث أشرف الاتحاد على المرحلة الأخيرة من مشوار التصفيات منذ بدايته، واحتفل بالفوز على اليابان في سبتمبر الماضي، وأتيحت للاتحاد أكثر من 3 فرص للتغيير واختيار جهاز على أعلى مستوى في توقيت مناسب لقيادة المنتخب ومحاولة تصحيح مسار الأبيض، ولكن الاتحاد لم يفعل.