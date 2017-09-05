الدولار يتماسك مع تأهب الأسواق لاجتماع «الأوروبي»

لندن (رويترز)

تماسك الدولار في تعاملات هادئة في السوق أمس، في حين يبدو أن المتعاملين ينتظرون ما ستسفر عنه سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية أكثرها أهمية اجتماع من المقرر أن يعقده البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.

وارتفع اليورو نحو 14 ٪ مقابل الدولار منذ بداية العام. وفي الأسبوع الماضي بلغ أقوى مستوياته منذ أوائل 2015 في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على وقف البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتحفيز النقدي ويقلصون فيه توقعاتهم بزيادة أسعار الفائدة الأميركية مجدداً. واستقر اليورو عند 1.1924 دولار منخفضاً بواقع سنت عن أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي والبالغ 1.2070 دولار.

وفي وقت سابق، انخفض الدولار مقترباً من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 108.45 ين بفعل مخاوف بشأن طموحات كوريا الشمالية النووية والإعصار إرما، وهو أحد أقوى العواصف الأطلسية في قرن من الزمان والذي ضرب جزراً واقعة شمال الكاريبي أمس.

وبحلول الساعة 1144 بتوقيت جرينتش، تعافى الدولار ليستقر مقابل الين. واستقرت العملة الأميركية مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى بعد أن تعرضت لضغوط يوم الثلاثاء بفعل تصريحات ليل برينارد عضوة مجلس الاحتياطي الاتحادي التي قالت إن التضخم دون المستهدف وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يتوخى الحذر بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية.