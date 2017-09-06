«نيسان» تعرض نموذجاً جديداً من «ليف» الكهربائية

تشيبا (أ ف ب)

قدمت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان» أمس، في اليابان نموذجاً جديداً من سيارتها الكهربائية الجديدة «ليف» التي تتمتع بقدرة شحن أكبر تسمح لها بقطع مسافات أكبر.

وتراهن «نيسان» منذ فترة طويلة على السيارات الكهربائية مع إطلاقها العام 2010 أول نموذج من سيارة «ليف» التي بيعت منها أكثر من 280 ألف وحدة حتى اليوم.

وهذا العدد قليل، مقارنة بالسيارات العاملة بالوقود أو ذات المحرك الهجين، إلا أن «نيسان» تأمل بزيادة المبيعات مع هذا الجيل الثاني من السيارة القادرة نظرياً على قطع 400 كيلومتر قبل أن تحتاج إلى شحن مجددا، في مقابل 250 كيلومتراً للنموذج السابق.

وهي مجهزة بوظائف قيادة شبه ذاتية مع تكنولوجيا «برو-بايلوت» التي تسمح للسيارة بالبقاء على المسرب نفسه على الطريق السريع، أو أن تركن نفسها في مرآب السيارات من دون تدخل السائق.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة هيروتو ساكاوا، مقدما السيارة أمس في مركز معارض في تشيبا إحدى ضواحي طوكيو أمام نحو ألف شخص «إطلاق الطراز الجديد من سيارة (ليف) يأتي في وقت يتوجه فيه الجميع إلى الحقبة الكهربائية».

وأوضح أن قدرة السيارة على قطع مسافة أطول، فضلاً عن التكنولوجيات المتطورة «تعزز موقع نيسان المتقدم في هذا القطاع». وقالت الشركة، إنها تريد أن «تضاعف لا بل أن تزيد ثلاث مرات مبيعاتها السنوية» التي وصلت إلى نحو 48 ألفا في 2016-2017 م من بينها نحو 12500 في اليابان و14 ألفا في الولايات المتحدة.

ومن المقرر تسويق السيارة في اليابان مطلع أكتوبر على أن تطرح في أسواق الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في يناير 2018. وحدد سعرها في اليابان بـ 3.15 مليون ين (نحو 24 ألف يورو).