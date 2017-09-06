«نيسان» تعرض نموذجاً جديداً من «ليف» الكهربائية

تشيبا (أ ف ب)
قدمت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان» أمس، في اليابان نموذجاً جديداً من سيارتها الكهربائية الجديدة «ليف» التي تتمتع بقدرة شحن أكبر تسمح لها بقطع مسافات أكبر.
وتراهن «نيسان» منذ فترة طويلة على السيارات الكهربائية مع إطلاقها العام 2010 أول نموذج من سيارة «ليف» التي بيعت منها أكثر من 280 ألف وحدة حتى اليوم.
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وهي مجهزة بوظائف قيادة شبه ذاتية مع تكنولوجيا «برو-بايلوت» التي تسمح للسيارة بالبقاء على المسرب نفسه على الطريق السريع، أو أن تركن نفسها في مرآب السيارات من دون تدخل السائق.
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وأوضح أن قدرة السيارة على قطع مسافة أطول، فضلاً عن التكنولوجيات المتطورة «تعزز موقع نيسان المتقدم في هذا القطاع». وقالت الشركة، إنها تريد أن «تضاعف لا بل أن تزيد ثلاث مرات مبيعاتها السنوية» التي وصلت إلى نحو 48 ألفا في 2016-2017 م من بينها نحو 12500 في اليابان و14 ألفا في الولايات المتحدة.
ومن المقرر تسويق السيارة في اليابان مطلع أكتوبر على أن تطرح في أسواق الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في يناير 2018. وحدد سعرها في اليابان بـ 3.15 مليون ين (نحو 24 ألف يورو).