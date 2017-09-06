مفاوضو «نافتا» يعدون بنتائج إيجابية الجولة المقبلة

مكسيكو (أ ف ب)
أعرب المفاوضون الذين يعملون على إصلاح اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا» عن أملهم بالتوصل إلى تحقيق «نتائج» نهاية هذا الشهر، على الرغم من تركهم العديد من القضايا الحساسة معلّقة مع اختتام آخر جولات محادثاتهم.
فبعد خمسة أيام من مفاوضات الجولة الثانية حول «نافتا» التي جرت في مكسيكو سيتي، لا تزال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا غير قادرة على إعطاء أي تفاصيل نهائية صلبة بشأن مراجعة الاتفاقية التجارية التي أقرت قبل 23 عاماً. لكن هذه الدول وعدت بتحقيق تقدم مع نهاية جولة المحادثات المقبلة المقررة بين 23 و27 سبتمبر الجاري في أوتاوا في كندا. وقال رئيس الاقتصاد المكسيكي الديفونسو غواخاردو، خلال مؤتمر صحفي «أوعزنا إلى كبار مفاوضينا بتحديد الأقسام الأقرب إلى الانتهاء منها حتى يكون بإمكاننا رؤية النتائج الأولى في الجولة الثالثة من المحادثات».
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وتم ترك المواضيع الشائكة جانباً من دون تسوية، بما في ذلك مسألة العجز التجاري البالغ 64 مليار دولار للولايات المتحدة مع المكسيك، إضافة إلى «قواعد المنشأ».
فالولايات المتحدة تضغط لتغيير هذه القواعد، خاصة تلك التي ترعى قطاع صناعة السيارات، ويقال إنها طرحت فكرة أن تكون نسبة معينة من أجزاء السيارات مصنّعة في الولايات المتحدة كي تبقى معفية من الجمارك. لكن غواخاردو قال للصحافيين، إنه لم يتم طرح أي مقترحات أميركية رسمية على الطاولة فيما يتعلق بالقضيتين.