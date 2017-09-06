الإيجارات الباهظة تدفع سكان لندن إلى بيوت «الزوارق»

لندن (د ب ا)

يتمتع تشارلي ماكلارين ببيت يحفل بكثير من المزايا التي يحلم بها أناس كثيرون، فهو مزود بحمام أمام المدفأة وغرفة معيشة واسعة مزودة بمطبخ فسيح، وفراش مزدوج يمكن عند النوم فوقه التطلع للنجوم التي تتلألأ في السماء.

غير أن هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 67 عاماً لا يعيش داخل منزل بالمعنى التقليدي، فهو يعيش في سفينة حاويات قديمة.

والسفينة التي يقيم بداخلها تسمى«فيود 2-» ويبلغ طولها 32 متراً، وهي تصعد وتهبط برفق مع حركة الأمواج فوق صفحة مياه نهر التيمس عند مراسي«هيرمتاج مورنجز» الكائنة بالقرب من جسر برج لندن، وتجاور 17 زورقاً تاريخياً آخر تعد أيضا مأوى لعدة أسر ولأشخاص متقاعدين ومهنيين.

وأصبحت بيوت الزوارق بديلاً يلقى إقبالاً للشقق والمنازل ذات الإيجارات العالية، ولكن في مراسي«هيرمتاج» توجد أشياء للجذب أكبر من مجرد تحقيق صفقة أفضل لإيجار وحدة سكنية.