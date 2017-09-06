تقنيات ناشئة تهدد شركات الأدوية الكبيرة ومنتجاتها التقليدية

ترجمة: حسونة الطيب

أمطرت السحابة الرقمية فئة من الابتكارات الرقمية على قطاع الرعاية الصحية، لتهدد بتقويض نمط الإنتاج التقليدي الذي يمارسه القطاع منذ عقود عديدة، وتركز فيه شركات الأدوية الكبيرة منذ زمن بعيد على نشاط تطوير الأدوية عالي الربح، مدعومة بأعداد مهولة من موظفي المبيعات المنتشرين في الدور الصحية، لإقناع الأطباء بشراء منتجاتهم من العقاقير.

وبعد إصابة ماجي فلياو، بمرض السكري من النوع الثاني، لم تجد عزاءها في عقاقير قطاع الأدوية، بل في تقنية «ليفونجو هيلث» إحدى مؤسسات سيلكون فالي الناشئة، التي وفرت لها جهازاً صغيراً مزوداً بشريحة خليوية تقوم برصد مستويات السكر في الدم.

وباستخدامها لأحدث تقنيات الحوسبة السحابية، يتم تحليل قطرة الدم المسحوبة فورياً كل يوم، مع رسالة نصية تنصح بما ينبغي القيام به مثل، شرب كوبين من الماء أو المشي لمدة خمسة عشر دقيقة، إذا دخلت منطقة الخطر. وبعد تقاعدها عن العمل، تدفع ماجي نحو 50 دولاراً فقط شهرياً، مقابل خدمات الشركة مع الاستغناء التام عن تناول الأدوية.

وتعمل التقنيات الرقمية، التي تبرز على السطح الآن، على إعادة تشكيل الخريطة الصحية في العالم، حيث يستخدم جيل جديد من الشركات، البيانات الضخمة وأجهزة الاستشعار والذكاء الصناعي، لتقديم أجهزة مراقبة للمرضى عالية الدقة، خاصة لمن يعانون أمراضاً مثل، السكري وأمراض القلب المزمنة التي تشكل أعباء مالية ترهق كاهل ميزانيات الصحة.