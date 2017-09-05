تعيينات جديدة في «أبوظبي الأول»



تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) أعلن بنك «أبوظبي الأول» تعيين عارف شيخ رئيس إدارة المخاطر للمجموعة، وذلك بعد تقاعد أبهجيت شودري الذي كان يشغل هذا المنصب سابقاً، حسب إفصاح نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وشغل عارف شيخ قبل تعيينه رئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة، رئيساً لإدارة المخاطر لبنك الخليج الأول، ورئيساً لإدارة المخاطر للمجموعة في بنك أبوظبي الأول. وقال الإفصاح إن البنك عين أيضاً فاضل العلي رئيس قطاع تجربة العملاء والخدمات المصرفية للمجموعة، حيث تندرج ضمن مسؤولياته الحوكمة، وضمان تقديم خدمات مصرفية رقمية وذكية موحدة. وشغل فاضل العلي مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي في دبي القابضة، وقبل انضمامه إلى دبي القابضة كان قد شغل منصب رئيس قسم التوزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة في سيتي بنك.