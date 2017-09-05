«دانة غاز» تحصد 210 ملايين دولار من دفعة إقليم كردستان

أبوظبي (الاتحاد)

قال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن حصة «دانة غاز من الأموال النقدية التي حصلت عليها «بيرل بيتروليوم» من إقليم كردستان العراق تبلغ 210 ملايين دولار أي بنسبة 35%. وأشار وارد خلال مقابلة مع قناة العربية إلى أن القيمة الإجمالية التي دفعتها حكومة إقليم كردستان العراق لصالح بيرل بيتروليوم تبلغ مليار دولار، مبيناً أن 600 مليون دولار منها ستعود إلى مساهمي الشركة مباشرة، بينما سيتم تخصيص 400 مليون دولار في حساب احتياطي من أجل تمويل الاستثمارات المستقبلية في كردستان.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» أن حصة صندوق جولديلوكس التابع لمجموعة أبوظبي المالية، وصلت إلى 7.3%، مبيناً أنه أصبح ثاني أكبر مساهم في دانة غاز، حيث بدأ بشراء حصص فيها في وقت سابق من العام. وأضاف أن الشركة تسعى لأن يكون للصندوق دور أساسي في وضع استراتيجية الشركة وأن يصبح له ممثلون في مجلس الإدارة، لافتاً إلى أن القرار يعود للصندوق في النهاية. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد سددت الدفعة التي نصت عليها الاتفاقية مؤخراً والبالغة قيمتها مليار دولار لشركة «بيرل بيتروليوم المحدودة». وكان إقليم كردستان العراق قد توصل إلى تسوية كاملة ونهائية مع دانة غاز وشركائها بخصوص دعوى قضائية في لندن بقيمة 2.2 مليار دولار في 30 أغسطس 2017، حيث سيدفع الإقليم بموجب هذه التسوية مليار دولار للشركة.