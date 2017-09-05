«مؤشر مديري المشتريات»: الاقتصاد غير النفطي إلى أعلى مستوياته في 30 شهراً

دبي (الاتحاد)

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى أعلى مستوياته في 30 شهراً، مسجلاً زيادة من 56.0 نقطة في يوليو إلى 57.3 نقطة في أغسطس. علاوة على ذلك، كان الارتفاع الإجمالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعلى أداءً من المتوسط الطويل المدى.

وجاء تحسن الأوضاع التجارية مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة، وكان معدل النمو هو الأكثر حدة في 30 شهراً. وربطت شركات كثيرة بين الفوز بعملاء جدد وبين المشروعات الجديدة وتحسن مبادرات التسويق وجودة المنتجات،وساهمت الزيادة الحادة للنشاط التجاري في التحسن الإجمالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.وارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ومع ذلك فقد كان معدل النمو هامشياً. وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أن دول الخليج كانت هي المصادر الرئيسية للطلب الدولي في حين استمرت الزيادة المتصلة بالأعمال الجديدة في الانعكاس على خلق الوظائف خلال شهر أغسطس. ومع ذلك فقد كان معدل التوسع هامشياً. ودخلت الشركات في نشاط شرائي خلال أغسطس، استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج. ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون الشركات بأقوى معدل في تاريخ الدراسة، وعكس ذلك توقعات الشركات بحدوث تحسنات إضافية في طلب السوق، وفق ما ذكره أعضاء اللجنة. أما الجانب السلبي فهو أن الشركات واجهت ضغوطًا حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، الأمر النابع في الأساس عن ارتفاع تكاليف المشتريات وفق البيانات الأساسية. على العكس من ذلك، استقرت أسعار المنتجات خلال أغسطس، ولم تتمكن الشركات من تمرير ارتفاع أعباء التكلفة إلى العملاء بسبب حدة المنافسة. ولكن هذا يُنهي سلسلة تراجع أسعار المنتجات التي استمرت 4 أشهر. وأخيراً، ظل مستوى التفاؤل التجاري إيجابياً رغم تراجعه إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، واستندت الثقة التجارية إلى توقعات بتحسنات إضافية في طلب السوق والأوضاع الاقتصادية. ويستند مؤشر مديري المشتريات (&rlmPMI) الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في 400 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقاؤهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي (SIC)، بناء على مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (GDP). ويتكون مؤشر مديري المشتريات (&rlmPMI) من خمسة مؤشرات فردية تضم، الطلبات الجديدة &ndash 0.3، الإنتاج - 0.25، التوظيف - 0.2، ومواعيد تسليم الموردين &ndash 0.15، مخزون السلع المشتراة &ndash 0.1، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم، بحيث تتحرك في اتجاه قابل للمقارنة.