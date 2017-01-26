«الانسيابية» في «رواق الفن» فبراير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

يقيم «رواق الفن» بجامعة نيويورك أبوظبي معرضه القادم في مساحة المشروع تحت عنوان «الانسيابية: معرض استعادي لبورتريه الرقص والأداء 1986-2004»، في الفترة من 9 – 25 فبراير 2017 المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة «تريشا براون دانس»، ومركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي. ويستضيف المعرض بين أركانه مجموعة منتقاة من الأعمال الفنية لجوان سافيو، أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، التي تُعد واحدةً من أبرز وأشهر المصورين الأميركيين.

ويسلِّط معرض جوان الضوء على مسيرتها الممتدة لقرابة عشرين عاماً، التي واصلت خلالها الاستلهام من عالم الرقص بوصفه مصدرها الرئيس لصياغة رؤيتها في إبداع أعمالها، وتصف صورها مجموعة من الأيقونات والمصممين في عالم الرقص.

وتعمل جوان، التي تخرَّجت في جامعة «كوبر يونيون»، في مجال التصوير والتدريس منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ومن بين أعمالها الفنية الأخرى مشاريع وثائقية وأعمال بورتريه في مجال الموسيقى والفنون. وتحظى أعمالها بانتشار واسع في الدوريات والمجلات والكتب، ويتم اقتناؤها ضمن مجموعات خاصة. وتُعد جوان أستاذة للفنون ضمن برنامج السينما والإعلام الجديد في جامعة نيويورك أبوظبي منذ العام 2010.