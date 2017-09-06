7.6 مليار درهم صافي دخل البنوك في أبوظبي



تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017 أبوظبي(الاتحاد) أوضح مركز الإحصاء &ndash أبوظبي أن مجموع صافي الدخل للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي التجارية والإسلامية بلغ 7.6 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2017، مشيراً إلى أن الدخل الصافي للبنوك التجارية شكل نحو 83.1% من مجموع صافي الدخل لجميع البنوك في حين أن النسبة الباقية كانت من نصيب البنوك الإسلامية بحوالي 16.9%. وأضاف المركز أن الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية في الربع الأول من العام 2017 نتج عن ارتفاع الدخول الأخرى بنسبة 20.5%، وارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 14.2% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2016، وأظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 3.6%. وأوضح مركز الإحصاء &ndash أبوظبي أن عدد العاملين في نهاية الربع الثاني من العام 2017 بلغ نحو 12.1 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والإسلامية محل الدراسة، بينما انخفض عدد العاملين بنسبة 6.9% في الربع الثاني 2017، مقارنة مع نفس الربع في العام 2016، من 13.0 ألف عامل في الربع الثاني من العام 2016 إلى 12.1 ألف عامل في الربع الثاني من العام 2017. وأشار التقرير الذي أصدره المركز إلى أن قيمة تعويضات العاملين الإجمالية انخفضت بحوالي 5 % في الربع الثاني من العام 2017، مقارنة مع الربع الثاني من العام 2016، ويشار إلى أن قيمة تعويضات العاملين تشمل قيمة الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين. وأوضح المركز أن معدل الفوائد على الودائع لأكثر من سنة انخفض من 1.10% في الربع الثاني 2017 إلى 1.07% في الربع الثاني من العام 2016. من جانب آخر، انخفض معدل الفوائد على أغلب الودائع والقروض والسلف في الربع الثاني من العام 2017 بمعدل 9.8 للقروض الشخصية، 7.0% لإيصالات الأمانة و17.8% للقروض والسلف الأخرى. بينما ارتفع بمعدل 8.0 للقروض التجارية و9.4% للسحب على المكشوف بالمقارنة مع الربع الأول من 2016.