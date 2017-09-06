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سيولة الأسواق تتجاوز الـ 630 مليون درهم

«القيادية» تدعم مؤشرات الأسواق المحلية
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تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

دعمت تعاملات نفذت على الأسهم القيادية مؤشرات الأسواق المالية نهاية جلسة أمس، وسط تماسك واضح وتحركات أفقية، فيما سجلت مؤشرات الأسواق تبايناً في الإغلاق بين الارتفاع والانخفاض وسط توقعات بعودة النشاط إلى قاعات التداول خلال الجلسات المقبلة.

وسجلت تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية نحو 630 مليون درهم، بعدما حافظت المؤشرات المالية على اتجاهها الأفقي وتوقعات بارتداد إيجابي للمؤشرات خلال الجلسات المقبلة، حيث تعامل المستثمرون على نحو 258 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3433 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة أمس على تراجع بلغت نسبته 0.48% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على 119.4 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 432 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1180 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 25 شركة مدرجة، ارتفع منها 4 أسهم، فيما تراجعت أسعار 14 سهم، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أنهى جلسة تعاملات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.49% ليغلق عند مستوى 3642 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على نحو 138.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 197.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2253 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفع منها 17 سهماً، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال وائل أبومحيسن مدير عام شركة «جلوبل» للخدمات المالية، إن الأسواق المالية المحلية حافظت على اتجاهها الأفقي خلال جلسة تعاملات أمس، من خلال تعاملات تمت على عدد من الأسهم القيادية في مقدمتها سهما «إعمار» و«جي إف أتش» في سوق دبي المالي، وسهما «دانة غاز» و«الدار العقارية» في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ... المزيد
     
 

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