إطلاق جائزة «التسجيل العقاري للابتكار»

الشارقة(الاتحاد)
أطلقت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة جائزة لموظفيها في مجال الابتكار، ذلك خلال حفل خاص أقامته الدائرة في مقرها للإعلان عن الجائزة.
واكد عبدالعزيز آل صالح مدير الدائرة عن حرص الدائرة على تنمية ثقافة الابتكار بين الموظفين تماشيا مع استراتيجية الدولة في ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تهدف الى الانتقال الى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد وترسيخ مفهوم الابتكار في صميم أنشطة الدائرة للوصول الى خدمات عقارية متميزة.
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وقدم ناصر آل علي نائب مدير الإدارة التنفيذية ولمياء الجويعد رئيس قسم الدراسات والتدريب شرحا مفصلا عن معايير وشروط الجائزة، وأشارت الجويعد إلى أن اللجنة بتوجيهات من الإدارة العليا في الدائرة رصدت جوائز نقدية قيمة للمراكز الثلاثة الأولى.