إطلاق جائزة «التسجيل العقاري للابتكار»

الشارقة(الاتحاد)

أطلقت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة جائزة لموظفيها في مجال الابتكار، ذلك خلال حفل خاص أقامته الدائرة في مقرها للإعلان عن الجائزة.

واكد عبدالعزيز آل صالح مدير الدائرة عن حرص الدائرة على تنمية ثقافة الابتكار بين الموظفين تماشيا مع استراتيجية الدولة في ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تهدف الى الانتقال الى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد وترسيخ مفهوم الابتكار في صميم أنشطة الدائرة للوصول الى خدمات عقارية متميزة.

وأضاف أن إطلاق جائزة دائرة التسجيل العقاري للابتكار جاء بهدف تحفيز الموظفين على الابتكار في قطاع الخدمات الحكومية وتطوير آليات عمل مبتكرة في الدائرة تخدم الموظفين والعملاء إضافة إلى رفع مستوى الوعي بثقافة الابتكار بين الموظفين والاحتفاء بالأفكار المبتكرة وتكريم جهود المبتكرين من فريق العمل. ودعا آل صالح موظفي الدائرة للمشاركة في الجائزة بأفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، مؤكدا على ثقته بقدرات الموظفين على الإبداع والتطوير. وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التميز المؤسسي رئيس لجنة جائزة الدائرة للابتكار أن لجنة الجائزة قامت بوضع عدد من المعايير لتقييم الأعمال المشاركة في الجائزة منها أن يكون للعمل أو المقترح دور في رفع الإنتاجية أو الكفاءة، ورفع مستوى رضا المتعامل، وأن يكون المقترح أو العمل مبتكراً غير مطبق حاليا، وإثبات أن المقترح يمثل أهمية لعمل الدائرة، إضافة إلى بيان مدى جاهزية الفكرة للتطبيق العملي وإثبات المنفعة المستفادة، ومدى قابلية تطبيق الفكرة على الوحدات التنظيمية في الدائرة، وارتباطها بالخطة الاستراتيجية للدائرة.

وقدم ناصر آل علي نائب مدير الإدارة التنفيذية ولمياء الجويعد رئيس قسم الدراسات والتدريب شرحا مفصلا عن معايير وشروط الجائزة، وأشارت الجويعد إلى أن اللجنة بتوجيهات من الإدارة العليا في الدائرة رصدت جوائز نقدية قيمة للمراكز الثلاثة الأولى.